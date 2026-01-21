Trece peticiones de excedencia agravan el déficit de médicos de familia en Primaria del área de Vigo

Más de uno de cada cuatro especialistas de Medicina de Familia que tendrían que tomar posesión de la plaza del Área Sanitaria de Vigo ganada en la última oposición del Sergas (en concreto, 13 de los 48) no se incorporarán. Han solicitado una excedencia por incompatibilidades para poder seguir ejerciendo en donde trabajan en la actualidad. Se ha dado, sobre todo, con profesionales que están en el Urxencias Sanitarias de Galicia 061 o en un servicio de urgencias hospitalarias.

Estas solicitudes ponen al Área Sanitaria de Vigo en un aprieto, en un contexto ya de un importante déficit de profesionales en centros de salud y Puntos de Atención Continuada que ya impide al Sergas cubrir incluso jubilaciones o bajas de larga duración.

Habrá una repesca para cubrirlos , pero tardará en hacerse efectiva alrededor de tres o cuatro meses, según los cálculos de la presidenta de la Junta de Personal del Área Sanitaria de Vigo, Pilar Rodríguez.

Repescas

Antes, cuando un adjudicatario de una plaza de oposición pública de empleo (OPE) del Sergas solicitaba una excendencia por incompatibilidades para seguir desempeñando su trabajo en otro puesto público, mantenían la plaza en propiedad en ese destino concreto escogido y la Administración solo podía cubrirlo con contratos de larga duración. Eso ha cambiado para garantizar incorporaciones efectivas. Ahora mantienen plaza en el área sanitaria escogida, pero no una concreta.

De este modo, el Sergas puede hacer una repesca y ofrecer estas plazas a las que nadie se incorpora de forma efectiva a los siguientes del listado de puntuación de la OPE que se quedaron fuera. Pero, simplemente por su tramitación, esto tardará meses. Primero deberá finalizar el periodo de un mes del que disponen para tomar posesión de la plaza, que concluye el 18 de febrero. Luego tienen que volver a salir las plazas vacantes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y los aspirantes deben volver a entregar documentación, que tiene que ser revisada antes de escoger.

En estos momentos también se están produciendo los cambios de profesionales por el concurso de traslado permanente, por lo que en Atención Primaria se está viviendo un baile de profesionales.

Una de las situaciones más complejas es la de O Rosal. Están vacantes dos de sus cuatro plazas de Medicina de Familia en un centro de salud con cupos muy saturados, con más de 1.500 personas por cada uno.

Consecuencias en todo el sistema

«Dános a razón no que viñamos dicindo. Espérase unha situación complicada nos vindeiros meses en Primaria», advierte la secretaria comarcal de CIG-Saúde. «É xa unha cuestión tan imposible de autoorganizar que nos centros están desesperados», asegura y describe que hay «cansanzo moi importante no persoal de tódalas categorías». Pero alerta de que esto «inflúe en tódolos estamentos» del sistema. Si falla la base, si falla Primaria, por ejemplo, se controla peor a los crónicos, se debilita la prevención y se saturan las urgencias. «Poderiamos amplialas cinco veces e seguirían a ser insuficientes», lamenta.