Transportes actualizará los estudios de demanda de la Salida Sur de Vigo para adaptarlos a los cambios anunciados en Porriño

La salida sur de Vigo tendrá que volver a andar parte del camino ya recorrido en los últimos cinco años. El Ministerio de Transportes ha confirmado que la prórroga de once meses aprobada en noviembre para el estudio informativo deberá incluir una actualización de cálculos ya realizados en 2022 sobre los tráficos y la viabilidad socioeconómica de la misma. Lo han anunciado en una respuesta a una pregunta escrita al Gobierno en el Congreso formulada por los diputados populares Irene Garrido, Pedro Puy y Celso Delgado.

Hace ahora dos meses FARO desvelaba que la Dirección General del Transporte Ferroviaria aprobaba una ampliación del contrato acordado con la UTE Prointec, SAU-Geoconsult SAU para diseñar el túnel desde la estación de Urzáiz hacia Portugal. Este documento que debió darse a conocer en verano de 2024 y que ahora no estará listo al menos hasta el otoño de este año.

«Debido a que estas modificaciones suponen una variación significativa de las condiciones tenidas en cuenta en los análisis realizad en el estudio de alternativas», se considera necesaria la realización de nuevos estudios de demanda y rentabilidad», añaden en su respuesta al grupo parlamentario del Partido Popular.

Las opciones previstas hasta ahora

Esta modificación consiste en la ampliación de los análisis previstos para incorporar al estudio informativo el desdoblamiento y acondicionamiento del tramo sobre la línea existente en la alternativa norte, así como la inclusión de aquellos estudios necesarios para el diseño de soluciones para la supresión del paso a nivel en el núcleo urbano de O Porriño. El anterior informe describía dos itinerarios desde la estación de Urzáiz hacia el municipio porriñés.

El corredor norte, con 573,4 millones de euros de presupuesto y 12,31 kilómetros de longitud, discurría por debajo de Puxeiros y casi en paralelo a la A-55 hasta desembocar al norte del casco urbano. La opción sur contaba con 14,7 kilómetros y 686,63 millones de euros de presupuesto, optando por un túnel directo bajo Sárdoma hasta As Gándaras. Esta opción era la más probable al ofrecer un menor tiempo de recorrido, pero el estudio informativo debía analizar ambas para determinar cuál era la más eficiente y óptima.

«El problema de dicho proyecto es que se realizaba sobre la premisa de la configuración de la línea actual, sin tener en cuenta la necesidad de duplicación de la misma en caso de que la alternativa norte sea la elegida», resumían los técnicos ministeriales a los del Concello en noviembre. Así, en la redacción elaborada por Prointec y Geoconsult se incluirá esa doble vía desde la estación de Porriño hasta el polígono de As Gándaras. Esto garantizará que «ambas alternativas estén preparadas para permitir la continuidad directa a Portugal sin necesidad de tener que incorporar posteriormente ninguna tramitación adicional», reseñan en sus explicaciones.

Alternativas para la Salida Sur ferroviaria de Vigo / H. Barreiro

Este cambio que retrasará hasta finales de 2026 la conclusión del estudio informativo conllevará dos ventajas. Por una parte, permitiría que el tercer municipio del área metropolitana esté conectado de forma directa a la red de Alta Velocidad y el Eje Atlántico. En caso de haber elegido la «opción sur», el servicio ferroviario quedaría limitado a la línea convencional que discurre hacia Guixar. Por otra parte garantizará que se pueda acometer el enganche al tramo transfronterizo sin mayores problemas. El escrito vuelve a urgir una «programación completa de las actuaciones, inversiones y cronograma» para la conexión entre Vigo y Oporto que sigue sin llegar.

La respuesta remitida el pasado 26 de diciembre elude el grueso de las preguntas enviadas por los parlamentarios gallegos. El Gobierno central no fija una nueva fecha de finalización del estudio informativo ni para su sometimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Al mismo tiempo rehuyen los plazos para la licitación del proyecto constructivo, el de obras o la finalización de las mismas en la piedra angular de la línea de Alta Velocidad que unirá Galicia y Portugal en algún momento de las próximas décadas.