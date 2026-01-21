RAGC y Barrié premian dos trabajos de la UVigo para combatir el cáncer y hacer más sostenible el comercio electrónico

Dos investigaciones desarrolladas en la UVigo han recibido sendos premios de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Fundación Barrié en las categorías de ciencias básicas y sociales.

El proyecto sobre una diana terapéutica contra el cáncer liderado por María Mayán en el Cinbio y la tesis de Iria González para reducir el impacto de la última milla en el comercio electrónico figuran entre los tres trabajados premiados con 5.000 euros cada uno.

En la categoría de ciencias técnicas, el galardón recae en el grupo de Cristina Gallego en el centro Cretus (USC), por su método sostenible para extraer gelatina de la piel de peces con uso alimentario, farmacéutico y cosmético.

Además, en esta segunda edición de sus premios conjuntos, la RAGC y la Barrié han concedido varios accésits en las tres categorías. El grupo de Manuel Souto (USC) propone el uso de compuestos orgánicos para conseguir baterías más rentables, económicas y sostenibles. Hamza Al-Shdaifat y Rosana Rodríguez (USC) desarrollan novedosos conceptos de integrales y derivadas para resolver problemas complejos en física e ingeniería. Javier Pernas (UDC) ideó un sistema de planificación inteligente para la construcción de buques. Y María Garrido (USC) aborda la relación entre sostenibilidad y rendimiento financiero en pymes.

El acto de entrega se celebrará el próximo día 28 en el Pazo de San Roque de Santiago.

María Mayán lidera el grupo CellCOM en el Cinbio. / ALBA VILLAR

«Hemos puesto una piedrecita en un reto tan importante en cáncer como es la resistencia»

A finales del año pasado recibía el IV Premio Zendal en la categoría de salud humana por su proyecto sobre el agresivo cáncer de mama triple negativo. Y ha empezado 2026 con otro galardón por las investigaciones que lidera desde el Cinbio en torno a la proteína conexina 43 y su gran potencial como diana terapéutica. «Nos ha hecho especial ilusión porque en Galicia, en el campo de las ciencias básicas, hay grupos muy buenos que están haciendo un trabajo excelente y publicando también en las mejores revistas. Y hemos tenido la suerte de que ha caído aquí», agradece.

El trabajo distinguido fue publicado en Nature Communications el verano pasado y aborda nuevas dianas terapéuticas para tratar tumores con mutación BRAF, presente en más del 50% de pacientes con melanoma o en el 15% con cáncer colorrectal, así como en el de tiroides y un subtipo de pulmón.

«Es un tipo de tumor bastante maligno, pero las terapias con inhibidores BRAF/MEK han cambiado el paradigma y, por primera vez, han permitido el tratamiento de pacientes con metástasis. A partir de ahí, se empezaron a desarrollar muchas más terapias dirigidas contra otras mutaciones. Pero seguimos teniendo un reto en cáncer que es fundamental estudiar: por qué no todos los pacientes responden. En el caso de los inhibidores BRAF/MEK, dependiendo del tipo de terapia y de tumor, solo lo hacen el 20-30% y, de ellos, entre un 60 y un 80% acaban desarrollando resistencia al tratamiento. Tanto la resistencia adquirida como la intrínseca siguen siendo un problema que no se ha solventado y de ahí arranca nuestro proyecto con este tipo de tumores en BRAF», explica.

Los estudios del grupo sobre el microambiente tumoral revelaron que la conexina 43 no solamente es una diana terapéutica, sino que también aumenta la eficacia de los inhibidores BRAF/MEK: «Y en este trabajo en concreto encontramos el porqué. La conexina 43 es una proteína muy compleja que permite el intercambio de moléculas entre células o la comunicación eléctrica, pero que además se encuentra localizada en diferentes lugares de la célula y ofreciendo en cada uno de ellos funciones diferentes. Por primera vez, vimos que también está en la membrana nuclear, donde interfiere con el sistema de reparación del ADN de la célula tumoral. Y a medida que la conexina 43 se mantiene ahí, la célula va alcanzando una inestabilidad genómica que provoca su muerte».

Los estudios in vitro y en vivo confirman que esta proteína aumenta la efectividad de los tratamientos: «En los ensayos con ratones, el 70% no desarrollaron resistencia. Hemos puesto una piedrecita en un reto tan importante en cáncer como es el de la resistencia y hemos patentado los resultados obtenidos porque hacemos ciencia básica, pero siempre con la mentalidad de trasladarla. Es otra fase más difícil y compleja, pero no nos rendimos».

La transferencia requiere cifras «mucho más elevadas» que el premio, pero Mayán agradece el «reconocimiento» a la ciencia que «genera conocimiento desde cero». «Sin ciencia básica no existe la aplicada y en Galicia la hay muy buena y de alta calidad. Así que es una distinción que nos hace todavía más ilusión y que nos ayuda a reivindicar que si no conocemos algo tenemos que investigarlo. Sin ciencia básica, por ejemplo, nunca llegaremos a poder aplicar nada a la práctica clínica», insiste.

Iria González es investigadora del Grupo de Ingeniería de Organización (GIO). / RAGC

«Queremos axudar ao tecido económico galego e nacional a reducir o impacto do comercio electrónico»

La última milla es el tramo final del comercio electrónico y también uno de los que más impacto causan. La tesis de la ingeniera tomiñesa Iria González analiza sus efectos y promueve estrategias para reducirlo. «O número de paquetes que se moven cada ano non deixa de aumentar e este último paso, cando xa están conformados e saen do almacén cara as nosa casas ou puntos de recollida, é un dos máis contaminantes. Ten impacto non só na sostibilidade ambiental, senón tamén no ámbito económico e no social, por exemplo, nas condicións de traballo dos transportistas», expone.

«Ademais de definir as fases e elementos do proceso, cuantificamos o seu impacto real nunha empresa galega do sector da alimentación. E finalmente plantexamos estratexias para reducir custes e emisións de CO 2 , pero tamén mellorar o servizo, as condicións dos traballadores e incluso a vida nas cidades, onde os habitantes sofren esa incesante actividadede furgonetas. Aportamos unha visión completa», destaca.

A lo largo de su investigación, González contactó con ocho marcas internacionales que fabrican envases reutilizables como alternativa más sostenible, además de realizar 40 entrevistas a minoristas internacionales que trabajan en España y pertenecen a distintos sectores –textil, cosmética, bricolaje y decoración o electrónica, entre otros– para conocer cómo desarrollan esta última fase del comercio electrónico.

Las innovaciones para prestar un servicio más respetuoso pasan por el uso de envases reutilizables, la recolocación del stock, el rediseño de rutas y flotas de vehículos o el uso de puntos de recogida para la logística inversa. «A estratexia principal é reducir quilómetros. Intentar acercar o producto ao cliente o máximo antes de preparar o paquete para o último desprazamento. Tamén é claro que canto máis grande e máis cheo vaia o vehículo o impacto é menor. Así que hai que tratar de mover o menor número de productos en vehículos moi pequenos. E despois, evidentemente, é necesario formar e sensibilizar ao consumidor. Hai que explicarlle que esa idea de pedir algo e telo en dúas horas na porta da casa é inviable desde o punto de vista da sostiblidade», defiende.

En este sentido, señala que hay muchas empresas en otros pasíes que detallan el impacto en emisiones que suponen diferentes opciones de entrega: «Tendo esta información podemos facer unha escolla máis ética».

González desarrolló su tesis, que incluye tres publicaciones en revistas de alto impacto, en el grupo de Organización Industrial (GIO) y estuvo dirigida por su responsable, Carlos Prado, y por Ángel Ortiz, de la Politécnica de Valencia. «Un pilar básico foi a internacionalización porque tamén colaborei coas universidades de Liverpool e Bruselas, onde fixen unha estadía», comenta.

Desde el pasado julio, tiene plaza como profesora ayudante doctora en la Escuela de Industriales y continúa avanzando en esta línea de trabajo: «En el grupo seguimos profundizando en la parte más cuantitativa y experimental. Queremos ayudar al tejido económico gallego y nacional para que incluso puedan plantear pruebas piloto a partir de nuestros datos».

Noticias relacionadas

El premio, que recibe como un reconocimiento a una labor «tantas veces desagradecida», lo reinvertirá en la investigación: «Non somos ratos de laboratorio. Temos que movernos, ir a congresos e é moi difícil conseguir axudas e financiación».