Profesores del CIFP Manuel Antonio de Vigo denuncian hongos, goteras y filtración de materiales tóxicos

El sindicato CIG-Ensino acaba de trasladar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consellería de Educación las quejas de la comunidad educativa del CIFP Manuel Antonio, conformada por más de 2.000 personas. Haciéndose eco de sus denuncias, critica la presencia de hongos y goteras, así como equipos y espacios inutilizados y la filtración de materiales tóxicos desde el inicio de la reparación de la cubierta en junio de 2025.

Demandan a la consellería que informe al personal sobre la seguridad en las obras y que se realice una evaluación de riesgos en la que, sobre todo, se identifiquen y midan los agentes contaminantes. Además urgen la adopación de medidas preventivas para evitar más daños a los equipos y al material de talleres y laboratorios y se den soluciones inmediatas a las filtraciones de agua.

Equipos de un laboratorio protegidos con plásticos de las goteras. / Cedida

Desde CIG consideran «case dantesca» la situación del centro educativo más grande de Galicia. Recuerdan que desde el inicio del curso los profesores han mostrado su preocupación por la evolución de las obras y los problemas que están ocasionando, desde la inutilización de material por las filtraciones de agua a la proliferación de moho, hongos y polibreal, un impermeabilizante de las cubiertas que puede ser potencialmente tóxico.

«Todo isto está a repercutir negativamente na actividade lectiva en todos os departamentos e familias profesionais», critican.

Humedades en las paredes del centro. / Cedida

Después de intentar sin éxito que el personal técnico de la consellería informara al Claustro sobre el plan de prevención de riesgos, un grupo de profesores ha elaborado un informe que incluye vídeos y fotos que muestran los «graves efectos» de las obras en su día a día.

Denuncian goteras y filtraciónes de auga en aulas, laboratorios y talleres de todos los departamentos y en el comedor de Hostelería, además de charcos en las entradas de las clases en la plantea baja del edificio central.

Goteras y filtraciones afectan a aulas y laboratorios de todos los departamentos. / Cedida

También advierten del avance de colonias de hongos por las paredes de pasillos, aulas, laboratorios e instalaciones de las zonas de Sanitaria, Química, Textil, Industrias alimentarias y en la planta baja del edificio central. «O que provoca un ambiente moi pouco saudable que consideramos que non é apto para o desenvolvemento das clases en condicións de seguridade», sostienen.

En su informe, los docentes piden que «se depuren responsabilidades e se proceda a unha desinfección minuciosa e adecuada do edificio para deixar de poñer en risco a saúde de toda a comunidade educativa».

Ante la «falta de transparencia y de resposta» por parte de la Consellería de Educación, CIG-Ensino pedirá una reunión extraordinaria del Comité de Seguridade e Saúde Laboral al sudirector xeral de Recursos Humanos aprovechando la convocatoria de la próxima semana de la Mesa Sectorial sobre o Piale.