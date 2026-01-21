El PP de Vigo insta al Concello a que se adhiera al nuevo convenio para la gestión de las franjas secundarias

El Partido Popular de Vigo ha pedido al gobierno de Abel Caballero que se sume «cuanto antes» al nuevo convenio autonómico para la gestión de las franjas secundarias de los montes periurbanos, con el objetivo de que estén limpias antes de la época de alto riesgo de incendios forestales. Los populares consideran que la negativa del Concello a sumarse a este acuerdo es «dar la espalda a la colaboración institucional» ante un problema que afecta directamente a la seguridad de las parroquias y de los vecinos. El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Martín, insiste en que Vigo no debería quedar al margen de una iniciativa a la que ya se han sumado ayuntamientos «de todos los colores políticos».

Martín ha recordado que Galicia vive bajo una amenaza constante de incendios forestales y ha apelado ó a la experiencia vivida en la ciudad en octubre de 2017. En este contexto, ha subrayado que la prevención «no es una opción, es un deber legal», y puso en valor el nuevo plan de la Xunta para el período 2026- 2029, que duplica los fondos anteriores. Se incrementan de 157 a 276 las parroquias priorizadas en los trabajos limpieza y defensa contra el fuego.

Según explicó el popular, la adhesión al convenio supondría una ventaja para Vigo, tanto por la «capacidad técnica» como por el «alivio administrativo». Sería la empresa pública Seaga la que se encargase de los trabajos de desbroce y gestión de la biomasa. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos propietarios son personas mayores o no tienen medios para limpiar sus parcelas.