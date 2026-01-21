La nueva área de cirugía maxilofacial en el Meixoeiro se licita por 1,8 millones

La consellería de Sanidade acaba de licitar, por 1,8 millones de euros, las obras de la nueva área de cirugía maxilofacial del área sanitaria de Vigo, que se emplazará en el Hospital Meixoeiro.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 16 de febrero para presentar sus ofertas, y las obras consisten en la construcción de una nueva área de cirugía maxilofacial, con tres consultas, una sala de espera, una sala de simulación, un despacho y una sala quirúrgica.

Esta obra lleva aparejada la reestructuración de los tres quirófanos de cirugía local, por lo que, según la Xunta, «se mejorará la cobertura de toda la actividad quirúrgica del hospital».

Inicialmente, está previsto que la nueva unidad atienda a personas de las áreas sanitarias de Vigo y Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, y estará dotada con equipamiento «de última generación».

Para ello, el Sergas ya ha adquirido un ortopantomógrafo digital que permite realizar radiografías panorámicas de la boca, en 3D. Las imágenes pueden ser visualizadas desde la plataforma de historia clinica Ianus de forma inmediata.

Este equipo supone importantes ventajas para profesionales y pacientes, ya que emite menos radiación que las radiografías y obtiene imágenes de mayor resolución y calidad, garantizando la trazabilidad de la información del paciente.