La sala civil de la Audiencia necesitaría 12 jueces para su actual carga de trabajo

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la única sala civil de este órgano provincial con sede en Vigo, tiene en la actualidad más magistrados que nunca. Cinco titulares y otras dos juezas que realizan funciones de refuerzo. Siete en total. Pero necesitaría muchos más para asumir la carga de trabajo que le entra en la actualidad. Y eso sin contar el volumen de demandas que tiene pendientes de tramitar, el mayor de su historia. Esta sala de segunda instancia que se dedica a resolver recursos de apelación registró en 2025 un total de 2.395 nuevos procedimientos. Dado que el volumen máximo aconsejado es de 200 asuntos por magistrado y año, harían falta 12 jueces para cumplir con estos módulos que están vigentes desde 2018 tras ser consensuados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia.

La situación de la Sección Sexta es muy compleja. Pese a que ganó en 2024 la demandada quinta plaza y a que cuenta con dos magistradas de refuerzo, una jueza de adscripción territorial (JAT) que se incorporó aquel mismo año y otra profesional que empezó en 2025, la cifra es del todo insuficiente. Según la última estadística, esta sala civil empezó este 2026 con un lastre de casi 2.800 procedimientos pendientes de resolver. Lejos de disminuir, la pendencia se mantiene al alza. El motivo es que se han disparado los nuevos asuntos que entran anualmente. Si durante muchos años se estaba registrando una media de un millar de causas nuevas por anualidad, en 2024 la cifra ya subió a 1.700 procedimientos y en el 2025 que acaba de concluir alcanzaron la friolera de 2.395.

Lo peor es que es muy probable que todavía no se haya tocado techo. La Sección Sexta está sufriendo ahora la sobrecarga de trabajo que se ha venido afrontando en los órganos de Primera Instancia durante los últimos años. Dado que la sala de la Audiencia resuelve las apelaciones que se presentan contra las sentencia dictadas por esos jueces, ha tardado más tiempo en ver incrementado su volumen de litigiosidad. Junto a los pleitos bancarios, una buena parte de los recursos sobre los que están deliberando en la actualidad los magistrados del órgano provincial son por ejemplo de fondos buitre o los de tarjetas revolving y microcréditos con condiciones leoninas para los ciudadanos.

Tres años

La consecuencia del atasco que padece la Sección Sexta es que, pese a que sus siete magistrados ya están trabajando por encima de los módulos recomendados (lo hacen a un 157% concretamente), ya se ha elevado a más de tres años la espera por una sentencia desde que un procedimiento entra en la sala, como informó FARO.

Vigo cuenta con una única sección civil frente a las dos que hay en Pontevedra. Junto a los asuntos civiles ordinarios, resuelve también los recursos que se presentan contra las resoluciones que se emiten en Familia. Las apelaciones del Mercantil las asume la Sección Primera de Pontevedra.