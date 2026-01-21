Chapuzón fotográfico por hermosas piscinas oceánicas del litoral español similares a la que tendrá Vigo
Algunas de las 'pozas' más destacadas de nuestras costas atlántica y cantábrica, bien sin artificios constructivos, o diseñadas como una parcela de océano recogida para el disfrute de los bañistas, que son auténticas joyas de nuestro litoral
El ambicioso plan de renovación de más de 4 millones de euros a cargo del Concello para la recuperación de la playa de A Punta, en Teis, incluye como joya turística la creación de una «piscina natural» que amortigüe el oleaje en la parte más exterior de la playa, ubicada junto al almacén del Club de Remo Virxe da Guía. «Es la regeneración de la playa, una piscina en el mar además de un paseo y nuevos accesos al arenal», resumía hace unos días el alcalde, Abel Caballero, sobre la iniciativa.
Como anunció FARO en ese anuncio, la estructura que se instalará en el mar de Teis seguiría el modelo de la plataforma de baño de O Parrote inaugurada este invierno en A Coruña con dos módulos flotantes.
Esa es una de las piscinas naturales con agua de mar destacadas de las costas atlántica y cantábrica, pero hay otras que, bien sin artificios constructivos, o diseñadas como una parcela de océano recogida para el disfrute de los bañistas, recorren el litoral español. En algunas de ellas nos 'daremos un chapuzón', con este recorrido fotográfico por las más atractivas.
GALICIA
> O Pozo / Poza de Corme (Punta do Roncudo, Ponteceso–Corme, A Coruña)
- Piscina natural entre rocas junto al entorno del Faro de Cabo Roncudo.
- Recomendación clave: mejor con marea baja y mar calmado; el acceso puede ser algo comprometido.
> Plataforma de baño Marina de O Parrote (A Coruña)
- Infraestructura nueva en el puerto: incluye dos zonas de piscina, con una abierta al mar, pensada para baño/deporte y uso ciudadano.
ISLAS CANARIAS
> El Caletón (Garachico, Tenerife)
Charcos volcánicos muy fotogénicos y variados, uno de los grandes clásicos de Canarias.
> Charco Azul (San Andrés y Sauces, La Palma )
Conjunto de piscinas de mar muy bien acondicionadas y con servicios; ideal para baño “cómodo” en paisaje volcánico.
> Piscinas de Punta del Hidalgo (Tenerife)
Piscinas de agua marina acondicionadas, con vistas abiertas al océano (y el Teide al fondo en días claros).
PAÍS VASCO
> Piscina natural del puerto de Elantxobe (Bizkaia)
Bañarte “dentro” del puerto, al abrigo del Cabo Ogoño: mezcla perfecta de ambiente marinero y agua salada más tranquila.
> Piscinas naturales de Mutriku (Gipuzkoa )
Dos piscinas de tamaño olímpico que se llenan y renuevan con las mareas; son las únicas de agua marina de la costa guipuzcoana.
El mar Mediterráneo también baña otras piscinas naturales en localidades de costa de Andalucía, Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana.
La foto que ilustra esta piscina en aguas mediterráneas se denomina Es Cau, y está situada en Begur, en la Costa Brava catalana, una preciosa poza de mar sin apenas artificios.
