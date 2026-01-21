Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 20 de enero, ha dejado un premio de un millón de euros en Vigo, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código XGJ14421, ha sido validado en el Despacho Receptor número 88.215 de Vigo (Pontevedra), situado en calle Lorient, 12.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes ha estado formada por los números 22, 18, 19, 50 y 11. Las estrellas son 1 y 11. La recaudación ha ascendido a 45.272.253,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existen siete boletos acertantes de Cuarta Categoría (4 + 2). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 99 millones de euros.