Detectado un nuevo foco de gripe aviar en Vigo

La Consellería do Medio Rural comunicó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de cuatro ejemplares de aves silvestres afectados por influenza aviar de alta patogenicidad localizados en Vigo (Pontevedra) y en Xove (Lugo).

Según ha informado la Xunta en un comunicado, en el caso de Vigo se trata de un busardo ratonero, que fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade.

Por su parte, en Xove fueron localizadas dos gaviotas patiamarillas y una gaviota sombría, estas aves constituyen un único foco y fueron llevadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre do Veral.

Las aves fueron muestreadas para analizarlo en laboratorio y el resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor.

Con estos nuevos focos, son dos los notificados en Galicia en 2026 y la Xunta recuerda que, por el momento, no se registró ningún caso en aves de corral en la comunidad gallega, por lo que la Consellería do Medio Rural lanza un mensaje de tranquilidad y de precaución.

Con todo, la situación epidemiológica en España, junto con la migración estacional de las aves silvestres y el descenso de las temperaturas en esta época del año, llevaron a la adopción de las medidas preventivas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en todo el territorio español desde el pasado 13 de noviembre, para evitar el contacto directo o indirecto de las aves domésticas con las aves silvestres de cualquier especie.

Dada la relevancia del sector avícola en Galicia, y teniendo en cuenta las actuales circunstancias, desde la Consellería do Medio Rural se vuelve a insistir en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas, tanto de las industriales como de las familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de las aves domésticas y silvestres, comunicando de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha de la enfermedad.