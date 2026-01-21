El Concello de Vigo organiza este domingo un nuevo festival de rondallas

Vigo celebrará este domingo un nuevo festival de rondallas con siete agrupaciones sobre el escenario. La cita será a las cinco de la tarde en el pabellón de As Travesas, con entrada gratuita hasta completar aforo. Es una apuesta del Concello por seguir dando protagonismo a una de las tradiciones musicales más arraigadas del área que, gracias al filme de Daniel Sánchez Arévalo, se ha popularizado todavía más.

Participarán cuatro rondallas de Vigo: Beade, Bembrive, Valladares y Zamáns. Se sumarán las agrupaciones de Nigrán, Tui y Redondela: el cartel reunirá a siete formaciones. El alcalde, Abel Caballero, explicó que esta nueva convocatoria responde al éxito de la anterior exhibición celebrada el pasado 10 de enero en Navia. «Se nos quedó un poco pequeña y, por tanto, vamos a hacer esta nueva edición este domingo», indicó.

El alcalde recordó, además, que, durante la pasada Navidad, se celebraron dos desfiles de rondallas por la ciudad. Es una línea de trabajo que el Concello quiere mantener. «Seguimos impulsando las rondallas de Vigo y queremos que estén aquí con nosotros la de Tui, la de Nigrán y la de Redondela», concluyó.