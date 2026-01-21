La ciberdelincuencia experimenta un leve descenso en Vigo tras años al alza

La ciberdelincuencia experimentó un ligero descenso en Vigo tras años al alza. Fue uno de los datos que se examinó en la Junta Provincial de Seguridad celebrada este miércoles para valorar los datos de 2025. Las estafas y otros delitos que se cometen a través de internet bajaron un 4,1% al registrarse 1.722, una cifra que en todo caso sigue siendo alta. Uno de los últimos casos tiene que ver con la contratación online de viajes. Una mujer presentó una denuncia en sede judicial tras perder la señal de unas vacaciones que había contratado por importe de 4.000 euros.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, destacó que la ciberdelincuencia comienza a «desacelerarse» gracias a las campañas de prevención o la formación en ámbitos como los cuerpos y fuerzas de seguridad y los ayuntamientos, así como gracias a las entidades bancarias. En todo caso, reconoce que sigue siendo un «grave problema», sobre todo entre la población mayor.

En relación con el conjunto de la criminalidad, la comisaría de Vigo-Redondela cerró 2025 con una bajada global del 5,8%, al pasar de 12.802 delitos en 2024 a los 12.052 del pasado ejercicio.