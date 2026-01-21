Cancelados todos los barcos de ría entre Vigo y O Morrazo por el temporal
Mar de Ons y Piratas de Nabia han suspendido los viajes hacia y desde Cangas y Moaña
El fuerte temporal en Galicia, en alerta roja y donde se han registrado ya rachas de hasta 140 km/h, ha obligado a cancelar todo el transporte de ría entre Vigo y O Morrazo, y viceversa.
Según acaba de informar las navieras Mar de Ons y Piratas de Nabia, quedan canceladas todas las salidas desde Cangas y Moaña hacia y desde Vigo desde las 14.30 horas debido a las malas condiciones meteorológicas.
Las navieras informan que en caso de sufrir alguna modificación o si se restableciera el servicio, se informará a los usuarios a través de los medios oficiales, lo antes posible.
El fuerte viento también ha provocado esta mañana problemas con varios aviones tanto en el aeropuerto de Vigo, donde una nave de Madrid tuvo que regresar a la capital; como en Lavacolla, donde un avión de Ryanair procedente de Valencia no consiguió tomar tierra y tuvo que desviarse a Madrid.
