¿Qué piden los vigueses para mejorar el servicio de Vitrasa y utilizar más el autobús?

Se vislumbra un nuevo tiempo en el transporte público de la ciudad. El Concello de Vigo ha reactivado el que será el mayor contrato de la historia de la ciudad: el del autobús urbano por 468 millones de euros. La concesión tomará el testigo a partir del «segundo semestre de 2026» de la de Vitrasa una vez se hayan consumido los 25 años previstos y las dos prórrogas en vigor.

Aunque todavía es una incógnita quién será el responsable de este servicio, los interesados ya saben al menos las principales cuentas pendientes. Y es que los vigueses han dejado claro cuáles son los puntos a mejorar para utilizar más el transporte público. Así lo recoge el estudio técnico encargado por el gobierno municipal en noviembre de 2023 por 320.000 euros y en el que se detallan numerosas cuestiones sobre rutas, perfiles y destinos.

El informe fue elaborado por la UTE formada por Eptisa Servicios de Ingeniería y CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, durante unos meses marcados por los paros en la compañía . Esta última ya cuenta con experiencia en las grandes urbes de Sudamérica (Guayaquil, Lima, México o Medellín) o en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada.

En la fase final de las encuestas a los usuarios se consultó a los entrevistados sobre los cambios que podrían incentivar el uso del transporte público urbano o las razones para elegirlo. El resultado fue demoledor: El 39% apunta a causas económicas, mientras que un 31% restante «no tiene alternativa». En el mismo documento se señala que el 80% de los desplazamientos al campus de la Universidad, el Hospital Álvaro Cunqueiro o el aeropuerto de Peinador se realizan en coche pese a tener líneas propias.

De las frecuencias a las aplicaciones

La más repetida por los viajeros fue el aumento de las frecuencias en el paso de los autobuses con un 28,12% de las respuestas totales. Desgraciadamente, los pliegos de la nueva concesión descartan esa opción ya que no se aumentarán los 130 autobuses de la flota actual.

Se le otorga menos importancia reducir la impuntualidad (16.39%) o los tiempos de viaje actuales (6,02%), mientras que un 10,08% pide mayor comodidad y accesibilidad en la flota de autocares. Actualmente cuenta con la edad media más baja de España, al estar por debajo de los cinco años.

Al mismo tiempo un 10,23% no considera que ningún cambio le sirva para cambiar sus hábitos ya que «no usaría nunca o casi nunca el transporte público». Completan esa categoría quienes no saben (7,82%) o no contestan (0,6%) a este punto. Entre las peticiones más específicas figuran una mayor estabilidad ante las huelgas, mayor cantidad de plazas en los autobuses y mejor trato a los usuarios.

Los cambios en el actual mapa de la red no parecen ser prioritarios ya que solamente un 3,01% pide añadir o modificar rutas. En esa categoría entraría también el 7,37% que reclama paradas más cercanas al lugar de origen y/o destino. El factor económico queda descartado ya que solamente un 2,26% reclama tarifas más bajas.

Aunque a nivel popular es una de las más demandadas, inclusión en Google Maps no destaca en el listado. Un 1,35% pide una mejor información al usuario a través de las aplicaciones, paneles y mapas. La ampliación de horarios (1,65%) o el permiso para llevar a mascotas (0,6%) cierran las peticiones más comunes entre los viajeros.

Licitación ya en marcha y con interesados

El proceso de licitación se lanzó oficialmente el pasado 30 de diciembre y por el momento ha captado el interés de al menos cinco compañías que acudieron este lunes a las instalaciones de Camposancos. En ellas visitaron las cocheras, que tendrán que ser electrificadas, así como los talleres y edificios administrativos. Según ha podido saber FARO, al menos una de ellas es de origen extranjero y sería su primer gran contrato en Galicia.