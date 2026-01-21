El BNG exige medidas «contra a tortura de ruído» en Teis
Los nacionalistas piden la instalación de pantallas acústicas y reformas en el tramo urbano de la AP-9
R.V.
El BNG urge al Gobierno central medidas «urxentes» para poner fin a la «tortura de ruído» que sufren los vecinos de Teis por la AP-9. Así lo recogen en las distintas iniciativas que han presentado en el Congreso para pedir la instalación de pantallas acústicas y la conversión en vía urbano del tramo de la autopista, censurando que estas acciones no se hayan tenido en cuenta en el Plan estatal de Acción contra el Ruido del Ministerio de Transportes.
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, tacha de «inxusta e inxustificábel» la decisión tomada, recordando que el problema lleva sucediendo desde hace 40 años. Mientras, el portavoz de la formación nacionalista en el Concello de Vigo, Xabier Pérez Igrexas, acusó a los sucesivos Gobiernos estatales de mirar hacia otro lado, tildando al alcalde vigués, Abel Caballero, de «cómplice e consentidor».
