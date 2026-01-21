Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal en GaliciaDIRECTO Accidente tren AdamuzERE GKNTrump en Davos¿Nuevo Zara en Vigo?Salud mental y maternidadCelta
instagramlinkedin

Arde una vivienda y un cobertizo anexo en el barrio de Lavadores, en Vigo

La vivienda de dos plantas afectada está en la calle da Ferradura, en Lavadores.

La vivienda está situada en la calle da Ferradura, en el barrio de Lavadores.

La vivienda está situada en la calle da Ferradura, en el barrio de Lavadores. / Google Maps

E. P.

Una vivienda y su cobertizo anexo han ardido por completo este miércoles en Vigo, concretamente en calle da Ferradura, en Lavadores.

Según ha informado el 112, fue un particular el que alertó al servicio del incendio, que se declaró en torno a las 14.15 horas en una vivienda de dos plantas situada en la citada calle.

El alertador explicaba que el fuego se había iniciado en una chimenea y que ya se había propagado por el segundo piso, aunque no había heridos.

Así las cosas, el 112 solicitó la intervención de los Bomberos de Vigo y de los agentes de la Policía Nacional y Local.

Noticias relacionadas

Los bomberos trabajaron en el punto durante varias horas e indicaron, una vez finalizada su intervención, que tanto la vivienda como el cobertizo anexo habían ardido por completo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  2. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
  3. Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
  4. Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
  5. Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
  6. A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
  7. Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
  8. Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos

Arde una vivienda y un cobertizo anexo en el barrio de Lavadores, en Vigo

Arde una vivienda y un cobertizo anexo en el barrio de Lavadores, en Vigo

Vecinos de Vigo exigen la retirada de los esqueletos de Navidad: «Se cedió suelo público para un macrobotellón»

Vecinos de Vigo exigen la retirada de los esqueletos de Navidad: «Se cedió suelo público para un macrobotellón»

Chapuzón fotográfico por hermosas piscinas oceánicas del litoral español similares a la que tendrá Vigo

Chapuzón fotográfico por hermosas piscinas oceánicas del litoral español similares a la que tendrá Vigo

Trece peticiones de excedencia agravan el déficit de médicos de familia en Primaria del área de Vigo

Trece peticiones de excedencia agravan el déficit de médicos de familia en Primaria del área de Vigo

Profesores del CIFP Manuel Antonio de Vigo denuncian hongos, goteras y filtración de materiales tóxicos

Profesores del CIFP Manuel Antonio de Vigo denuncian hongos, goteras y filtración de materiales tóxicos

RAGC y Barrié premian dos trabajos de la UVigo para combatir el cáncer y hacer más sostenible el comercio electrónico

RAGC y Barrié premian dos trabajos de la UVigo para combatir el cáncer y hacer más sostenible el comercio electrónico

El BNG exige medidas «contra a tortura de ruído» en Teis

El BNG exige medidas «contra a tortura de ruído» en Teis

Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient

Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
Tracking Pixel Contents