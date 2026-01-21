Arde una vivienda y un cobertizo anexo en el barrio de Lavadores, en Vigo

Una vivienda y su cobertizo anexo han ardido por completo este miércoles en Vigo, concretamente en calle da Ferradura, en Lavadores.

Según ha informado el 112, fue un particular el que alertó al servicio del incendio, que se declaró en torno a las 14.15 horas en una vivienda de dos plantas situada en la citada calle.

El alertador explicaba que el fuego se había iniciado en una chimenea y que ya se había propagado por el segundo piso, aunque no había heridos.

Así las cosas, el 112 solicitó la intervención de los Bomberos de Vigo y de los agentes de la Policía Nacional y Local.

Los bomberos trabajaron en el punto durante varias horas e indicaron, una vez finalizada su intervención, que tanto la vivienda como el cobertizo anexo habían ardido por completo.