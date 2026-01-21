- Hace ocho años que nació este blog. ¿Qué buscaban, un contenido técnico o llegar al público general?

- Está dirigido a especialistas, con un nivel bastante elevado. Incluso se nos cita como fuente en publicaciones académicas, sería un poco cruel decir que es apto para todos los públicos.

- ¿Qué temas tocan?

- Todo tipo de derecho tributario, temas de actualidad, cuestiones conflictivas con la Agencia Tributaria. Actualidad legislativa y, sobre todo, jurisprudencial, los pronunciamientos de tribunales sobre temas conflictivos.

- ¿Cada vez hay más líos?

- Sin duda, la Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo, las cosas como son, hace muchos méritos para que el ciudadano desconfía de su imparcialidad.

- ¿Es imparcial?

- Hombre, la prueba es la litigiosidad que hay en España, muy alta comparada con otros lugares. La prueba es que los tribunales dan la razón a los contribuyentes en más de la mitad de los casos. Hay que luchar algo que nos correspondería y a veces se te quitan las ganas y seguro que mucha gente se rinde antes de empezar por no gastar esfuerzos y dinero.

- ¿Cómo se puede solucionar eso?

- La litigiosidad no disminuye por voluntarismo, baja cuando la Agencia Tributaria se acomoda a interpretaciones menos arriesgadas, compete a la administración.

- Como economista, ¿qué opina de la condonación de la deuda autonómica?

- Para el ciudadano habría que hacer números porque al final es un dinero que cambia de acreedor, pero para la administración autonómica va a ser siempre provechosa porque libera recursos.

- En los últimos tiempos se oyen cada vez más discursos criminalizando los impuestos, se habla de infierno fiscal. ¿Cómo lo ve?

- Yo creo que la carga fiscal en España está por debajo de la media de la Unión Europea unos cuatro o cinco puntos. Hay un discurso que propone un modelo distinto, es una opción política, no tributaria. Y es legítima si se le dice a los ciudadanos que si bajan los impuestos, habría que reducir servicios como pensiones, sanidad o educación.

- Dejando a un lado el blog, quería preguntarle por su visión personal sobre temas de actualidad. ¿Hay lawfare en España?

- Como particular y abogado te digo claramente que creo que en España hay un partido de las togas, así de claro. Es algo absolutamente censurable.

- ¿Entiende que crezca la desconfianza hacia la justicia?

- Entiendo ese sentimiento de desconfianza, pero a todos nos compete luchar contra él porque no conduce a nada positivo. Hay que luchar por una justicia eficiente, rápida y confiar en ella. La justicia tardía no es justicia, no repara. Por eso hay que dedicarle más medios a la justicia, hay que financiarla mejor.

- Algo más actual. ¿Cómo valora la operación en Venezuela? ¿Es contraria a derecho?

- La administración de Estados Unidos está acabando con un mundo, un derecho internacional basado en reglas. Estamos retrocediendo al siglo XIX, a las políticas cañoneras del colonialismo. Ha empezado por Venezuela, pero va a continuar con Groenlandia.

- ¿Ve un peligro claro?

- Es muy peligroso. Hasta ahora, había una legitimidad del hemisferio occidental para oponerse, por ejemplo, a que China invada Taiwán. Pero qué legimitidad tendremos cuando EE UU ha bombardeado Venezuela y secuestrado a su presidente. Vamos a un mundo en el que China tendrá su patio trasero y va a querer gobernarlo con la fuerza, Rusia igual y EE UU igual.

- ¿Y Europa dónde queda?

- Pues atrás, hace falta más Unión Europea, más competencias y suprimir la unanimidad, que es la debilidad europea. Es un escenario imprevisible, no podemos saber lo que va a pasar, pero no pinta bien, el futuro es inquietante.