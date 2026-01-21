Abre la mayor tienda sobre fútbol de Vigo: los primeros que acudan con camiseta de algún equipo tendrán regalo

Fútbol Emotion sumará desde este viernes, 23 de enero, una nueva tienda en el Centro Comercial Gran Vía con la que la compañía pretende convertirse en el gran punto de referencia para los aficionados al fútbol y al fútbol sala en la ciudad. La firma encuadra la apertura en su plan de expansión y en su apuesta por reforzar presencia en Galicia.

El establecimiento, ubicado en la planta cero del complejo comercial, contará con casi 800 metros cuadrados dedicados a equipamiento y material técnico: botas, equipaciones oficiales, guantes de portero, accesorios y una línea de productos lifestyle vinculada al deporte.

Balón de regalo

Con motivo de la inauguración, la marca ha anunciado una jornada especial de apertura. Entre los incentivos previstos, los primeros 50 clientes que acudan con camiseta de fútbol recibirán un balón de regalo y habrá promociones durante el fin de semana. El descuento inicial será del 10% entre el 23 y el 25 de enero y la apertura oficial arrancará a las 10.00 horas.

La tienda del Parque Principado en Asturias de Fútbol Emotion. / Fútbol Emotion

Fútbol Emotion, nacida en 2001 en Aragón, se define como un operador líder en venta especializada y omnicanal de material de fútbol en el sur de Europa, con alrededor de 30 tiendas físicas en España, Italia y Portugal, además de su canal de comercio electrónico. La compañía también insiste en su orientación a la comunidad futbolística y a la colaboración con clubes y fútbol base, un enfoque que ahora pretende trasladar a Vigo.

Más allá del surtido, la cadena suele asociar sus tiendas a acciones de dinamización y eventos. En esa línea, apuntan a la vocación de crear experiencias en el punto de venta, con posibles activaciones y presencia de perfiles vinculados al fútbol.