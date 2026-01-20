Un vigués afronta prisión por robos en viviendas
Un vigués afronta más de 6 años de prisión acusado de una oleada de robos en viviendas en Nigrán, hechos ocurridos entre febrero y abril de 2025. El juicio se celebró ayer. En algunos de los domicilios no consiguió apoderarse de efecto ninguno. Tras su detención por estos hechos fue enviado a prisión provisional.
- Davila 15/01/2026