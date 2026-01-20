Vigo logra otro récord en turismo internacional y es el destino más visitado de Galicia

Este jueves, el Concello de Vigo presentará en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) una campaña de promoción para seguir avanzando en la desestacionalización turística, un fenómeno que ha permitido a la ciudad alcanzar cotas de visitantes nunca antes vistas y que parecían una utopía hace menos de una década. En esa evolución, 2025 no ha sido una excepción y los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) utilizando el posicionamiento de los teléfonos móviles reflejan que se ha roto un nuevo techo en lo que respecta al turismo internacional, superando por primera vez los 300.000 visitantes llegados de otros países.

Este hito es posible después de un incremento superior al 10,5% de la cifra de turistas extranjeros, tras pasar en el período comprendido entre enero y octubre de los 235.836 registrados en 2024 a los 260.662 del año que acaba de concluir. En la comparativa con los otros dos destinos de la franja atlántica de la Comunidad, Vigo sigue mostrando su potencial y presenta mejores resultados que Santiago y A Coruña, que en los diez primeros meses de 2025 registraron 180.167 y 153.304 turistas, respectivamente.

La cifra alcanzada por Vigo a falta de noviembre y diciembre se sustenta en un incremento continuado a lo largo de todo el año, con excepción de junio, único mes en el que se anotó un descenso en la comparativa interanual, de un 11,5%. Aunque los avances como destino turístico en temporada baja son notables desde hace tiempo en la ciudad olívica, especialmente con la Navidad, el verano sigue siendo una época propicia, como demuestran los más de 42.000 visitantes foráneos que visitaron la urbe en el mes de agosto, cifra un 30,7% superior a la del mismo mes de 2024 y que es más del doble que la conseguida por Santiago y A Coruña.

La segunda subida interanual más elevada fue la anotada, por su parte, en febrero, al conseguir pasar de los 12.881 turistas de 2024 a los 16.452 del pasado ejercicio, un 27,7% más. Son también reseñables las alzas conseguidas en julio, un 17% más para situarse en 33.511 visitantes, y en marzo, con un 14,8% y casi 19.300 personas.

A la cabeza en Galicia

«Vigo es un destino turístico imprescindible en este momento, el más importante de largo en Galicia», decía el alcalde, Abel Caballero, en la presentación de la campaña que se llevará a Fitur y los números le dan la razón, ya que la ciudad olívica apuntaba al cierre de octubre que estaba otro año más en disposición de cerrar un ejercicio recibiendo a más de un millón de personas, pues en la estadística del INE falta todavía por contabilizar el desembarco de visitantes para disfrutar de la Navidad.

Mantenerse en ese escalón turístico ha tenido mucho que ver con ese incremento en el apartado internacional, puesto que la movilidad desde otros puntos de España sufrió un freno en 2025, al caer un 9,7% en relación con los datos conseguidos en el ejercicio anterior, lo que ha supuesto pasar de 609.193 visitantes a 555.328, una cantidad que es superior a la lograda por Santiago (520.950), pero que está por debajo de la de A Coruña (588.960).

Por procedencia dentro del Estado, algo más de la mitad de los turistas que recibe Vigo son de otras provincias gallegas, mientras que cerca de 100.000 personas (un 17,1%) tuvieron como punto de origen la Comunidad de Madrid. Por su parte, Castilla y León, aportando un 6,1% de los visitantes, completa el podio particular

La suma total de los visitantes contabilizados por el INE en las tres ciudades gallegas sitúa, por tanto, a Vigo como destino preferido en la Comunidad, al cerrar el décimo mes de 2025 con un acumulado de casi 816.000 turistas que realizaron una excursión a la ciudad o pernoctaron en ella. Por detrás, con un 9% menos de personas se sitúa A Coruña (742.264), mientras que a una distancia más alejada, representando un 14% menos que la cifra viguesa, está Santiago, con 701.117 turistas registrados en los diez primeros meses de 2025, otro año histórico para uno de los pulmones de la economía viguesa.