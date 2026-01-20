El Vigo Dance Festival ya tiene fechas en 2026: «Será extraordinario»
La segunda edición del certamen tendrá lugar el 25 y 26 de abril y el 7 y 8 de noviembre
Totalmente gratuito, incorporará como novedad una mayor participación del público
Tras el buen sabor de boca que dejó su primera edición en 2025, el Vigo Dance Festival mira ya a su segundo año de vida con entusiasmo y con fechas ya confirmadas para que decenas de bailarines de todos los estilos puedan mostrar su talento en el auditorio Mar de Vigo. La edición de primavera tendrá lugar el 25 y 26 de abril, mientras que la de otoño será el 7 y 8 de noviembre. Así lo confirmaron durante la presentación del evento el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la organizadora del festival, Marta Díaz.
«Es un evento músico-cultural y de expresión extraordinario, que tuvo un éxito en la primera edición fuera de serie con más de 1.500 bailarines convirtiéndose en una alternativa de ocio y cultura para jóvenes y mayores», destacó Caballero durante su intervención, recordando que tanto las inscripciones como la entrada al festival son totalmente gratuitas.
Marta Díaz, por su parte, agradeció la total colaboración del Concello para hacer realidad el Vigo Dance Festival y subrayó la «enorme ilusión y alegría» de haber programado para el último fin de semana de abril la edición de primavera, haciéndola coincidir así con el Día Internacional de la Danza.
Además, la organizadora del certamen desveló la principal novedad que espera en el Mar de Vigo, donde se potenciará la participación espontánea del público «para que sienta lo que es subir al escenario y la danza, buscando así un festival mucho más participativo e inclusivo», dando continuidad así a la prueba piloto realizada el pasado otoño y que tuvo una gran aceptación, sumándose gente de todo tipo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés