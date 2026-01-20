Vecinos de Vigo exigen la retirada de los esqueletos de Navidad: «Se cedió suelo público para un macrobotellón»

La Navidad de Vigo ya se ha terminado, pero la ciudad continúa engalanada. Las estructuras navideñas que brillaron hasta el día 11 de enero, incluido el árbol gigante de Porta do Sol y los adornos en plena calle de Policarpo Sanz, permanecen cual esqueletos más de una semana después de rematar la época festiva. Algunos tramos de luces incluso se reactivaron fortuitamente el pasado fin de semana, como ocurrió en un sector de la avenida de Beiramar. Esta situación incomoda a algunos vecinos de la urbe, que le solicitan al Concello que acelere la retirada, al menos, de los grandes armazones.

Residentes del centro enfocan sus críticas en el mercadillo de la Alameda, el conocido como Cíes Market. Este comenzó a ser instalado en octubre y bajó su persiana con el fin de la época navideña, pero su armadura aún continúa en el considerado el primer jardín público de Vigo, con árboles que suman más de 100 años.

Se trata de un lugar «histórico y protegido que pertenece a todos y que ha sido vandalizado durante los últimos tres meses con motivo de la cesión del suelo público a una empresa privada para la organización de un macrobotellón y feria gastronómica», reprueba concretamente la Asociación de Vecinos de Vigo Centro.

El espacio, gestionado por empresarios madrileños y con productos tanto gastronómicos como navideños, aglutinó desde su apertura, a mediados del mes de noviembre, a una ingente multitud de visitantes, tanto locales como foráneos. Durante ciertos días, resultaba ciertamente complicado transitar por algunas de las 75 casetas de madera instaladas prácticamente de cabo a rabo de la también llamada Praza de Compostela.

«Esta prolongación indebida está empeorado los ya graves daños provocados en la fauna y flora, con zonas en muy mal estado, pérdida de zona verde y deterioro del arbolado, lo que supone un atentado contra el patrimonio verde de nuestra ciudad», inciden desde la agrupación vecinal.

En este sentido, por un lado, los moradores le reclaman al gobierno de Abel Caballero «información transparente sobre las condiciones de cesión a la empresa organizadora -la Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE)-». Y, por otro, le preguntan por las «medidas previstas para reparar los daños ocasionados».

Finalmente, exigen que no se vuelva a «permitir la ocupación prolongada de espacios protegidos para actividades comerciales que comprometan su conservación».