La UVigo participa en un proyecto para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las minas a cielo abierto

La UVigo colabora en Optimalmine, un plan europeo coordinado por la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, que busca optimizar el diseño de taludes en minas de cielo abierto. Su aplicación permitirá ahorrar 6.500 millones de euros y reducir 200 millones de toneladas de CO2 anuales.

