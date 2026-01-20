Desafío logístico en el Puerto de Vigo: dos grúas de 100 y 52 tonleladas recolocan los contenedores del "Maria Francisca'"

Un desafío logístico para reafirmar la capacidad de enfrentarse ante situaciones adversas. La Autoridad Portuaria de Vigo inició este martes 20 de enero las labores de remoción y estabilización en el barco 'María Francisca' amarrado desde hace una semana en el Muelle Transversal tras perder parte de su carga en alta mar. Un fuerte temporal frente a las costas portuguesas provocó que «un número importante de contenedores» cayera al océano Atlántico, quedando otros tantos desplazados en la cubierta del buque.

Desde entonces se han realizado varias inspecciones técnicas para diseñar este operativo de recolocación, así como varios informes periciales. El plan ha sido elaborado conjuntamente por la consignataria Kaleido Logistics, la empresa Estibadora Gallega y los armadores del buque, siguiendo un «riguroso protocolo técnico», tal y como destacan fuentes portuarias.

Puerto de Vigo

En cuanto a los medios empleados destaca la grúa del propio buque, con una capacidad de 100 toneladas y elementos de eslingado y enganche dimensionados para la carga a manipular. A ella se suma una grúa móvil de Estibadora Gallega con 52 toneladas de capacidad de carga, así como un cestón portaoperarios. Al mismo tiempo se ha desplegado una lona impermeable que abarca toda la superficie que va desde la borda del costado de babor del barco hasta el cantil del muelle, así como barreras anticontaminación, cuyo objetivo es evitar la caída de cualquier residuo al mar.

Duración del operativo

Los trabajos se realizan «exclusivamente con luz natural y bajo condiciones atmosféricas favorables», contando con la presencia constante de recursos preventivos y equipos de seguridad. Esto hace que la previsión de la Autoridad Portuaria de Vigo es que los trabajos «se extiendan a lo largo de los próximos días siempre que las condiciones climatológicas lo permitan», aclaran. Fuentes del organismo reivindican que esta actuación consolida a la rada viguesa como «un puerto refugio de referencia en el Atlántico, donde la seguridad operativa y el respeto al medio ambiente son los pilares de su gestión», siendo el segundo barco en menos de un año que vive una situación así.

Con bandera de Portugal, el «María Francisca» es un buque que combina el transporte de contenedores con el de carga general, de ahí las grúas que luce en su cubierta. Su eslora alcanza los 300 metros y su manga 28, y fue construido en 2004.