La nueva grada de Gol de Balaídos empieza a ponerse de pie
Su inauguración se prevé en los primeros compases de 2027
Avanzan las obras para la construcción de la nueva grada de Gol, la única pendiente de renovación del estadio de Balaídos. Ya se ve parte de la estructura que soportará la cuarta pared del recinto municipal, cuyo estreno se prevé en los primeros compases de 2027, es decir, en un año aproximadamente. Contará con unas 7.000 butacas, medio millar más de las previstas inicialmente.
La actuación tiene un presupuesto de casi 25 millones de euros, según la cantidad fijada en la adjudicación. Los aportan la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo. Hasta ahora, estas son las únicas administraciones públicas que han sumado fondos para la reforma del estadio, iniciada en 2014. El alcalde, Abel Caballero, aseguró hoy que «estará listo para ser sede del Mundial 2030».
Suscríbete para seguir leyendo
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla