La nueva grada de Gol de Balaídos empieza a ponerse de pie

Su inauguración se prevé en los primeros compases de 2027

Estado actual de las obras de la grada de Gol.

Estado actual de las obras de la grada de Gol. / Borja Melchor

Borja Melchor

Avanzan las obras para la construcción de la nueva grada de Gol, la única pendiente de renovación del estadio de Balaídos. Ya se ve parte de la estructura que soportará la cuarta pared del recinto municipal, cuyo estreno se prevé en los primeros compases de 2027, es decir, en un año aproximadamente. Contará con unas 7.000 butacas, medio millar más de las previstas inicialmente.

La actuación tiene un presupuesto de casi 25 millones de euros, según la cantidad fijada en la adjudicación. Los aportan la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo. Hasta ahora, estas son las únicas administraciones públicas que han sumado fondos para la reforma del estadio, iniciada en 2014. El alcalde, Abel Caballero, aseguró hoy que «estará listo para ser sede del Mundial 2030».

