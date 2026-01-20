«Desde FarmaFest queremos sacudir un poco el sector»

«No es un congreso más», garantizan. Lo definen como «un punto de encuentro real» dirigido especialmente a profesionales del mundo farmacéutico, pero interesante también para otros sanitarios que quieran «remar juntos» para mejorar la atención al paciente desde una visión integral.

Ofrecen ponencias dinámicas y «libres de formalismos», con un «fest» posterior para tejer redes de contactos. FarmaFest lo han creado tres vigueses al frente de tres farmacias del área y se celebra el 26 de febrero en el Auditorio Mar de Vigo.

—¿Quiénes son y por qué nace esta iniciativa?

Farmafest, somos Marina Huarte, que soy titular de la farmacia Torrecedeira 38, y Celia Díz, titular de la de Diz Peralba, con la colaboración de José Castaño, que es el tesorero. Nace de la necesidad que vemos en el sector de trabajar de manera integral. Lo que hemos visto hasta ahora en los congresos del sector sanitario es que los de medicina se centran en medicina, los de enfermería en enfermería… Y nosotras creemos que lo importante es trabajar en conjunto. Al final, en la farmacia trabajamos mano a mano con médicos, con enfermeras, con el PAC… Con todo el sector. Farmafest es un congreso multidisciplinar con ponencias de todo tipo para poner en contacto a todos estos colectivos sanitarios que estamos en el mismo equipo, pero parece que trabajamos separados. Para mejorar la atención al paciente es importante que estemos conectados y rememos en la en la misma dirección. De eso va FarmaFest.

—Lo describen como algo novedoso. ¿Por algo más que por su multidisciplinariedad?

Las ponencias son de 15 minutos más o menos, pero muy activas. Van muy enfocadas y dirigidas a lo que a lo que queremos transmitir y son, sobre todo, muy coloquiales: hablamos de tú a tú. No como un alto directivo, sino como amigos.

—Para esta primera edición, ¿qué ponentes han escogido?

Decidimos primero que queríamos tocar todas las ramas de la salud. Siempre hablamos de salud como algo integral, porque al final todos nuestros órganos van unidos en el cuerpo. Queríamos recalcar que todos los sectores tienen que ir unidos también. Entonces, por ejemplo, tenemos a Jorge Torres, director de VigoEntrena, que hablará del deporte en el paciente oncológico; Laura González, ginecóloga del Álvaro Cunqueiro, del cuidado de la mujer en las diferentes etapas de la vida; y Alex Docampo, dermatólogo en la clínica de Gavín, sobre fotoprotección. Alberto Antelo, CEO de Analiza 360, una empresa de gestión de compraventas de farmacias, nos va a asesorar un poco. Cristina Fente, que es catedrática de la Universidad de Santiago Compostela en Nutrición y Bromatología, nos va a hablar de probióticos y cómo afectan a la belleza, que ella está investigando con un equipo de muy grande. Tamar Troncoso, que es titular de la farmacia de Lugo Regolodos, nos va a hablar de cómo y cuándo usar la suplementación, que ahora está muy de moda.

—En general, son personas con un perfil divulgador en redes.

Necesitábamos que supieran comunicar bien y llegasen, sobre todo, a las nuevas generaciones, porque desde FarmaFest queremos sacudir un poco el sector. Que hablen mucho más cercano, más directo y con mucha experiencia. Creemos que la gente joven tiene un potencial enorme y está muy preparada. Pero, muchas veces, en este sector está todo muy muy dirigido. Queríamos un evento que nos representara a los farmacéuticos y a los profesionales de la salud como somos: grandes profesionales, emprendedores, creativos, con inquietudes y con muchas ganas de evolucionar y aprender.

—¿Por dónde va ese futuro de la Farmacia del que van a hablar?

Va a una farmacia mucho más asistencial, que tiene que estar muy conectada con el paciente, porque muchas veces somos a quien primero recurre, los sanitarios que más a mano tiene. Va por formarnos mucho más en multitud de disciplinas, por ir de la mano con otros grandes profesionales para apoyar más al paciente y que se encuentre más sostenido.

—¿Qué es lo que quieren cubrir con la parte “Fest”?

Hay cena, música en directo, zona gastro, DJ y muchas sorpresas. La idea es hacer networking, crear contactos... Ir de la mano para que el paciente se sienta más cuidado y no tan desamparado.