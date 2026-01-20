Luz verde definitiva al reparto de la docencia de Medicina

Con el objetivo de «poner al servicio de la formación de los futurso médicos y de la investigación todos los recursos de los sistemas educativo y sanitario públicos con una actuación coordinada», el Consello de la Xunta dio ayer el visto bueno definitivo al acuerdo de las consellerías de Sanidade y Educación y las tres universidades gallegas para la descentralización del segundo ciclo del grado de Medicina en las tres urbes. Hoy, además, se constituirá la comisión de seguimiento para el desarrollo del pacto.