La firma viguesa Tevas&Co baja su persiana en el entorno de Príncipe y tira los precios

La tienda de decoración low cost liquida su stock como ya hizo el pasado verano con el cierre de su local de Ourense

En verano de 2025 la firma gallega cerró su tienda de Ourense.

Marta Clavero

La cadena viguesa Tevas&Co bajará la persiana de su establecimiento del centro de Vigo, situado en Eduardo Iglesias, en las inmediaciones de la calle Príncipe, después de más de diez años de actividad en ese emplazamiento. La noticia se conoce tras aparecer en sus escaparates los carteles de “liquidación por cierre”, señal de que el cese de actividad se ejecutará en los próximos días.

Tevas&Co, acrónimo de Tienda de Estilo de Vida Asequible, se había consolidado en Vigo como un referente para compras vinculadas al hogar y al interiorismo. En detalle, el establecimiento ofrece productos de decoración, cocina, baño, servicio de mesa o ambientación. Destacan también las ideas para regalo con una selección de pequeños detalles originales para sorprender. El cliente también podía optar por su su línea de moda y complementos a un precio muy competitivo. Cabe mencionar su línea gourmet, una variada selección de exclusivos productos delicatessen, ideal para los paladares más exigentes a precios muy asequibles.

La marca gallega se había consolidado en Vigo como un referente para compras vinculadas al hogar y al interiorismo a precios asequibles.

El establecimiento del centro fue la primera tienda de la marca y abrió el 8 de mayo de 2015, destacando su ubicación a 20 metros de Príncipe.

Red de tiendas y otros cierres recientes

El cierre del punto de venta del centro no supone la desaparición total de la marca en el área de Vigo. La compañía mantiene su almacén central en el polígono de Coruxo, que funciona también como punto de venta, además de otros establecimientos en Pontevedra, Sanxenxo, Lugo o Santiago.

En paralelo, Tevas&Co ya ha realizado ajustes recientes en su red en Galicia: el local de Ourense (Praza Maior, 2) cerró en el verano de 2025.

El cierre en Eduardo Iglesias se suma, además, al goteo de bajadas de persiana en el comercio urbano del centro vigués, un fenómeno que distintos operadores y asociaciones vienen señalando en los últimos meses.

Estaba en su casa de Ricardo Mella en Vigo cuando un coche atravesó la pared y se metió hasta la cocina

La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros

El Concello de Vigo ofrece la piscina de As Travesas a los usuarios del Náutico

La firma viguesa Tevas&Co baja su persiana en el entorno de Príncipe y tira los precios

El Vigo Dance Festival ya tiene fechas en 2026: «Será extraordinario»

