La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros

Abres la cuenta del banco y de repente ves un cargo de Shein, de 21, 22 euros. Tú no hiciste dicha compra, de hecho, nunca tuviste la aplicación del gigante chino. La plataforma, especialista en ropa, calzado y accesorios a bajo coste opera a nivel internacional y lleva años haciendo competencia a otras marcas. Conoces a muchas personas que son usuarias, pero este no era tu caso, solo recibiste algún SMS, aparentemente publicitario.

Al poco aparece en tu cuenta un supuesto cobro. Es la estafa del Shein. Lleva más de un año ocurriendo en diferentes lugares de España y ahora también en Vigo.

Según cuenta Lucía C., una usuaria afectada, nunca había realizado ningún tipo de transacción con la compañía, pero su banco le notificó que había hecho un pago a la empresa desde Dublín, lugar al que no viajó en su vida. Al verlo canceló su tarjeta y acudió a su banco, desde donde presentaron una reclamación y están estudiando su caso.

La estafa podría ser un smishing, en caso de haberse producido tras clicar un mensaje de texto. Este fraude es una modalidad de estafa digital que combina las palabras SMS y phishing. Consiste en el envío de mensajes de texto fraudulentos que aparentan proceder de empresas legítimas (como es el caso) con el objetivo de engañar al receptor para que seleccione un enlace o facilite datos personales y bancarios.

Son timos que están a la orden del día y sus autores encuentran nuevos caminos para despistar a las potenciales víctimas. Con todo, no es la primera vez que se reportan timos bajo el nombre de esta compañía. Anteriormente se identificaron casos de mensajes que, bajo el pretexto de una oferta, redirigían a una falsa página web (con la misma apariencia que Shein) y todas las compras que se efectuaban eran en realidad un robo.

También Lidl

Otro de los timos que ya pasan en la ciudad es el de Lidl. En este caso, a través del correo electrónico llegan listados de ofertas con productos a buen precio. En el «catálogo», con los mismos logos, remiten a una falsa web de compra, pero el material nunca llega. La claves es fijarse en la terminación del enlace y contrastar que sea el mismo que el oficial.

¿Qué hacer?

Desde la Policía Nacional ofrecen una serie de consejos para evitar ser estafado.

Principalmente animan a desconfiar de todos los tipos de mensaje en los que soliciten datos personales o bancarios. No es común, sino más bien una rareza. También apuntan al peligro de clickar en elaces y no verificar correctamente el emisor: de esta forma pueden acceder a las potenciales víctimas.

En cualquier caso, y ante la duda, la mejor opción es contactar vía telefónica con el banco o la empresa en cuestión para corroborar que realmente son ellos. Y, si aún así uno se convierte en víctima de estafa, lo más recomendable es denunciar.