Doce abogados vigueses recibirán la insignia de oro en la fiesta colegial

El Colegio de la Abogacía de Vigo celebrará el 30 de enero su tradicional fiesta colegial en el auditorio de Afundación. Junto a la jura o promesa del cargo de los nuevos letrados y letradas, se impondrá la insignia de oro a doce abogados que cumplen 40 años en la profesión.

El acto principal será a las 12.00 horas. Los abogados que serán homenajeados por sus cuatro décadas de trayectoria profesional son José Manuel Nieto Ramilo, Vicente Viso Vega, Emilia González Mociño, Manuel Anxo Lamas Dono, Ramón Cortegoso Fenández, Baltasar Manuel Silveira Solla, César Alberto Outerelo González, José Luis Bianchi Valcarce, José Luis Molina Fragio, Manuel Cisneros Rodríguez, Rosa María Rivas Martínez y Bernardo Tomás Fernández Vázquez.

En la celebración actuará el coro del colegio vigués y posteriormente se servirá un aperitivo para los colegiados y colegiadas, así como para las autoridades que asistan al acto. Por la noche será la cena colegial en el Club de Campo.