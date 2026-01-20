Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren CórdobaAcuerdo control pesca bajuraAtasco sala Civil VigoSegunda vuelta CeltaProtestas campo gallego
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO VIGO

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto

Última hora noticias de Vigo en directo.

Última hora noticias de Vigo en directo. / FDV

R. V.

Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  2. Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
  3. Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
  4. Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
  5. Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
  6. Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
  7. Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
  8. Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

A batuta e a bandeira máxicas do éxito nas rondallas: innovación, planificación e horas de ensaio

Un atasco sin precedentes eleva a tres años la espera por una sentencia civil en la Audiencia de Vigo

Un atasco sin precedentes eleva a tres años la espera por una sentencia civil en la Audiencia de Vigo

El 80% de los viajes en Vigo a la universidad, Cunqueiro y el aeropuerto de Peinador son en coche

El 80% de los viajes en Vigo a la universidad, Cunqueiro y el aeropuerto de Peinador son en coche

Marina Huarte, cocreadora de FarmaFest: «Queremos sacudir un poco el sector»

Uno de cada cinco pisos de Vigo está vacío o tiene un uso esporádico

Uno de cada cinco pisos de Vigo está vacío o tiene un uso esporádico

El BNG solicita adelantar las solicitudes de las becas de material escolar y comedor

Luz verde definitiva al reparto de la docencia de Medicina

Tracking Pixel Contents