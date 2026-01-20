Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un joven en Vigo tras agredir a otro varón con una botella de vidrio rota

E. P.

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron la pasada semana a un varón de 21 años de edad, O.D.H.G., como presunto autor de un delito de lesiones, tras agredir con una botella de vidrio rota a otro joven.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron de madrugada a las puertas de un local de ocio en la calle Venezuela. El 092 recibió un aviso sobre una pelea entre varios jóvenes y, al llegar al lugar, observaron a un varón sin camiseta, que presentaba varias heridas sangrantes en ambos brazos y en el abdomen.

El chico herido fue trasladado en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro, mientras que la Policía desplegó un dispositivo de búsqueda para dar con el agresor.

El supuesto autor de las lesiones fue localizado en un parque cercano, donde se encontraba con un grupo de amigos. Fuentes policiales han explicado que el joven había agredido al otro chico utilizando una botella de vidrio, que había roto conscientemente contra el suelo para usarla como arma.

Por ello, y con la colaboración de agentes de la Policía Nacional, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de lesiones. El arrestado también fue trasladado a un centro sanitario para ser atendido por varios cortes en una de sus manos.

