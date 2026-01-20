El Concello ofrece la piscina de As Travesas a los usuarios del Náutico

El cierre por obras de la piscina del Club Náutico de Vigo previsto hasta marzo ha dejado sin su espacio habitual de entrenamiento a un número importante de deportistas. Nadadores, muchos de ellos jóvenes, se han visto obligados a interrumpir su rutina. Ante esta situación, el Concello, como ya había hecho la Escuela Naval Militar de Marín, ha decidido dar un paso al frente para evitar que la inactividad se prolongue más de lo necesario.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que la intención municipal es clara: cooperar con el Náutico y ofrecer una alternativa inmediata. «Queremos evitar que tengan mucho tiempo sin capacidad de entrenar las personas, las gentes jóvenes que entrenan en la piscina del Náutico», señaló en sus declaraciones.

Propuesta concreta

La solución pasa por la piscina municipal de As Travesas. El regidor detalló que el Concello ya trasladó una propuesta concreta al club. «Les cedemos y estamos dispuestos a que utilicen algunas calles prácticamente todos los días de la semana», afirmó Caballero, subrayando la voluntad de colaboración institucional.

El ofrecimiento incluye el uso de la instalación los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, con horarios diferentes para facilitar la convivencia con el resto de usuarios. «Les ofrecimos una posibilidad, con diferentes horarios, para utilizar la piscina de As Travesas», precisó el alcalde.

Caballero insistió en el objetivo final de esta medida provisional: que los nadadores del Náutico no dejen de entrenar mientras duren las reparaciones. «Queremos contribuir a que el Náutico y las gentes, los deportistas, los nadadores que entrenan en la piscina del náutico, tengan una oportunidad para entrenar también en las piscinas del Concello», concluyó.