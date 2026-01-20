La comisión de seguimiento de Medicina aprueba crear dos grupos de trabajo jurídico y económico

La comisión de seguimiento para la descentralización de Medicina quedó constituida esta mañana en Santiago durante una reunión en la que también se acordó la creación de dos grupos de trabajo para facilitar sus tareas en materia jurídica y económica.

Según informa la Consellería de Educación, dichos grupos se encargarán de la regulación de las unidades docentes que habrá que crear en las universidades de Vigo y A Coruña para «materializar» la descentralización y estimar las necesidades humanas y materiales.

Además, también se ha autorizado la incorporación a la comisión de un representante de los estudiantes.

La comisión de seguimiento está integrada por los conselleiros de Educación y Sanidade, los tres rectores gallegos, el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y el gerente del Sergas, José Ramón Parada.

En representación de cada uno de los hosptales universitarios actúan Andrés Soto Varela (CHUS), Carlos Vázquez Barro (CHUAC) y (CHUVI). También foman parte de la comisión los tres vicerrectores de Titulaciones en este momento, el decano de la Facultad de Medicina de la USC, José Martín Carreira, y el de la Facultade de Ciencias de la Salud da UDC, Iván de Rosende.

Además de constituirse la comisión de seguimiento, conselleiros y rectores firmaron el convenio de descentralización ratificado ayer en el Consello de la Xunta.