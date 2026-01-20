La comisión de Medicina tendrá que «correr» para cumplir el «intenso» calendario de descentralización

La comisión de seguimiento de Medicina tiene por delante unos meses de «intensa labor» para cumplir los plazos fijados en la hoja de ruta de la descentralización acordada por las universidades y la Xunta. En su reunión constitutiva, se acordó la creación de dos grupos de trabajo en los ámbitos jurídico y económico, así como la incorporación de un representante estudiantil. Y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció que volverán a reunirse antes de los 4 meses fijados en el acuerdo para poder cumplir los plazos: «Temos que comezar en setembro do 2026, hai que facer os traballos con gran axilidade».

Según establece el documento, que fue firmado por los implicados tras la aprobación este lunes en el Consello de la Xunta, antes de que finalice el curso actual deberán estar aprobadas, entre otras cosas, la regulación de las unidades docentes, el estudio económico de la descentralización y las plazas de estudiantes de 5º y 6º en Vigo y A Coruña que serán financiadas por la Xunta. «Temos que correr para non perder estes prazos», admite el rector vigués, Manuel Reigosa.

Los conselleiros de Educación y Sanidade y los tres rectores comparecieron ayer ante los medios antes de celebrar la reunión constitutiva de la comisión. Y todos coincidieron en señalar que el reparto de Medicina es la mejor solución para aprovechar los recursos formativos de universidades y centros hospitalarios y ofrecer la mejor formación a los estudiantes.

«Estamos ante un desafío de país e estou seguro de que, coa altura de miras e a complicidade de todos, o faremos ben. Polo ben de Medicina e polo ben de Galicia», subrayó Rodríguez.

Un momento de la reunión constitutiva de la comisión de seguimiento celebrada ayer en Santiago. / Xoán Álvarez

Según explicó el conselleiro, las universidades tendrán libertad para elegir a sus representantes en los dos grupos de trabajo, cuyas propuestas deberán ser ratificadas por la comisión. El equipo jurídico estará integrado por cinco miembros de cada una de las instituciones implicadas y el económico incorporará a un sexto experto aportado por la Consellería de Facenda. Al primero le corresponderá establecer el marco de regulación y composición de las unidades docentes y el segundo evaluará las necesidades «docentes e arquitectónicas» para poder desarrollar la actividad lectiva en los plazos marcados por el acuerdo.

Por su parte, el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, felicitó a todos los implicados en este «fito para a historia da universidade galega» con un agradecimiento «especial» a la Facultad de Medicina de la USC por su generosidad.

En este sentido, el decano compostelano, Antonio López, defendió el acuerdo como la mejor solución para la formación de los futuros médicos. Y destacó que convierte al centro compostelano en la facultad de toda Galicia porque incorpora las capacidades de las tres universidades y del sistema sanitario de la comunidad.

Preguntado por los medios acerca de las dudas planteadas desde la junta de facultad, López recordó que el acuerdo alcanzado por el Consello de Goberno de la USC fue aprobar el convenio de descentralización «sen tocarlle ningunha coma» y asumir esas cuestiones que él trasladará ahora a la comisión de seguimiento. Una de ellas era la incorporación de los estudiantes, a la que ya se ha dado solución.

Ricardo Cao, Antonio Gómez Caamaño, Román Rodríguez, Antonio López y Manuel Reigosa. / Xoán Álvarez

Otras cuestiones están relacionadas con la regulación de las unidades docentes. «Hai preocupación por garantir que todo o estudantado, con independencia da unidade que teña, poida completar todo o seu plan de estudos para obter o título, por exemplo, que teña a oportunidade de facer a optatividade necesaria. Ou que non forcemos unha mobilidade para aqueles que xa estaban matriculados no momento en que se firma o convenio. Que se faga atendendo a súa voluntariedade e condicións», añadió.

El rector coruñés, Ricardo Cao, también defendió que el acuerdo permitirá «impulsar un novo tempo na formación de Medicina en Galicia», especialmente en un momento «de cambios» como los derivados de la introducción de nuevas tecnologías, «con especial atención á intelixencia artificial».

E hizo referencia a la «intensa labor» que tiene por delante la comisión, con calendarios «ambiciosos». «Pero pensamos que é posible facelo e que o momento no que estamos tamén o esixe», enfatizó.

Reigosa sobre las elecciones: "É un texto positivo para o futuro de Galicia e todos estamos atados desde o punto de vista legal"

La comisión de seguimiento se constituyó un día antes del límite establecido en el acuerdo de descentralización. El documento también establece la aprobación, a lo largo de febrero, de un calendario para lo que queda de curso que recoja, al menos, la aprobación de la regulación de unidades docentes y la elaboración del estudio económico y de la propuesta de financiación.

Presidida por el conselleiro de Educación, la comisión está integrada por el titular de Sanidade, los tres rectores, el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y el gerente del Sergas, José Ramón Parada. También forman parte representantes de cada uno de los hospitales universitarios –Andrés Soto (CHUS), Carlos Vázquez (CHUAC) y Ana Concheiro (CHUVI)–, así como los tres vicerrectores de Titulaciones.

El acuerdo incluye al decano de Medicina de la USC y a los de los centros elegidos por las otras dos universidades. Por parte de A Coruña, ya forma parte de la comisión el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC, Iván de Rosende. Pero la UVigo todavía está pendiente de designar a su representante.

En su comparecencia ante los medios, Reigosa y su homólogo compostelano aseguraron que los resultados de las próximas elecciones en Vigo y Santiago no afectarán al desarrollo del convenio de descentralización.

Reigosa, que dejará el cargo en mayo, apeló a la lealtad institucional tras la aprobación del acuerdo en el órgano de gobierno de la institución viguesa: «É un texto positivo para o futuro de Galicia e eu non alvisco que ninguén vaia propoñer algo diferente. E, ao mesmo tempo, desde o punto de vista legal todos estamos atados e debemos cumprir co que está previsto no acordo, que está feito polos actuais reitores pero tamén polos consellos de goberno».

«Non creo que haxa ningún problema, independentemente de que o camiño é arduo e complexo e haberá que intentar correr", insistió.

En Santiago, las elecciones serán antes. El 12 de febrero se celebrará la primera vuelta y el 11 de marzo, la segunda. Y alguna de las cinco candidatas se mostró en su momento contraria al acuerdo de descentralización.

«A partir do momento en que a Facultade de Medicina deu o seu visto bo a este proceso, non vin eses pronunciamentos. O que todos tiñamos claro, as candidatas e eu tamén, é que non podíamos aprobar un plan no que non estivera implicada a facultade. Unha vez que a facultade dixo que está dacordo e tamén polo que pasou no Consello de Goberno eu entendo que a situación é completamente diferente», explicó Antonio López.