Uno de cada cinco pisos de Vigo está vacío o tiene un uso esporádico

La tarea de «enfriar» el mercado inmobiliario en un contexto de precios disparados no resulta sencilla y, por ello, las administraciones se han puesto manos a la obra para revertir la tendencia, por lo que los pisos vacíos están en el punto de mira además de la promoción de nuevas edificaciones, como las de la Xunta en Navia o el Concello en Esturáns o Santa Cristina.

Según los últimos datos del censo del INE, de las 144.000 viviendas contabilizadas en Vigo, cerca de 21.700 están cerradas a cal y canto, mientras que unas 10.000 tienen un uso anecdótico al no llegar a 750 kilowatios/hora a lo largo del año, por lo que la suma de ambos apartados supera el 20% del total del parque de viviendas de Vigo.

Los cálculos realizados por el organismo estatal se han realizado atendiendo a los datos de consumo eléctrico registrados en los inmuebles.

Los estudios realizados por el Concello para abordar el problema de la vivienda reflejan que Teis, Calvario y Lavadores concentran la mayor parte de viviendas vacías, aunque el fenómeno es común a todo el término municipal con mayor o menos intensidad.

Ofertas al concello de Vigo

Los propietarios de viviendas vacías o sin uso en Vigo que quieran una nueva vida para ellas pueden hasta el 31 de octubre ponerse en contacto con el Concello para trasladarle una oferta de adquisición de esos inmuebles dentro del plan aprobado por el gobierno municipal para reforzar el parque público de viviendas con alquileres asequibles, que cuenta con un presupuesto inicial de 2,5 millones.

Las condiciones bajo las que se regirá el procedimiento acaban de ser publicadas por la Gerencia de Urbanismo, estableciendo diferentes requisitos que deben reunir los pisos susceptibles de ser adquiridos por la administración local, destacando por ejemplo que la superficie útil mínima de la que deben disponer no podrá ser inferior a 40 metros cuadrados, contando al menos con un baño completo que incluya lavabo, inodoro y bañera o ducha de al menos cuatro metros cuadrados. Se permite también incluir en el lote trasteros, locales o plazas de garaje.