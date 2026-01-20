Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACCIDENTE EN VIGO

Estaba en su casa de Ricardo Mella en Vigo cuando un coche atravesó la pared y se metió hasta la cocina

El inquilino resultó herido leve mientras los ocupantes del Mercedes automático, que se confundieron de marcha, salieron ilesos

El coche se empotró contra una casa y acabó dentro de la cocina.

El coche se empotró contra una casa y acabó dentro de la cocina. / Concello de Vigo

Marta Clavero

Marta Clavero

Vigo

Un hombre ha resultado herido y con un buen susto en el cuerpo cuando un coche se empotró con su casa, atravesó la pared y se metió hasta la cocina de su vivienda, destrozando todo lo que encontró a su paso.

Ocurrió en el número 159 de la calle Ricardo Mella, en Vigo, sobre las 14.30 horas de este martes. Afortunadamente, el hombre solo sufrió algunas contusiones en su cabeza, aunque fue trasladado al hospital. En el vehículo, un Mercedes automático, viajaban el conductor y un acompañante que tuvieron que ser excarcelados por los Bomberos de Vigo.

Al parecer, el piloto del turismo se confundió de marcha y el error le llevó a atravesar la fachada de la vivienda.

Al lugar acudieron Bomberos de Esturáns, Guardia Civil, Policía Local y el servicio de Emerxencias sanitarias del 061.

