Caballero se reunirá con cinco compañías aéreas en Fitur

El alcalde, Abel Caballero, mantendrá el jueves en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) reuniones con las aerolíneas Vueling, Volotea, Air Nostrum, Binter y Wizz Air. El objetivo: mostrar la oferta de la urbe en materia turística, como la Navidad, la Reconquista, el verano con grandes conciertos y O Marisquiño, entre otros eventos. El regidor, además, concederá entrevistas a 10 medios de comunicación.

El Concello presentará los encantos de la ciudad con el eslogan «Vigo, una Navidad de 365 días» . Lo hará en el estand de Turespaña. Lo avanzó el alcalde, Abel Caballero, quien explicó que esta festividad «tira del conjunto del turismo en todo el año». «Vigo es un destino turístico imprescindible en este momento: el más importante de largo de Galicia, el destino turístico que resalta en España», presumió.

El regidor destacó que, en Navidad, la ciudad acoge «millones de visitantes», que son los «prescriptores», pero su voluntad es «que todo el mundo sepa que, en Vigo, simbólicamente, la Navidad se desarrolla en 365 días». «Porque tenemos una oferta para cada uno de los 365 días del año y una oferta única en una ciudad irrepetible, con una garantía de diversión absoluta», resumió el regidor sobre la propuesta turística del Ayuntamiento para 2026. La presentación contará con los comunicadores Paula Montes y Luis García Rey, figuras ligadas al deporte.

«La Navidad es el núcleo central de nuestro planteamiento turístico. Moviliza mucha más gente que otros proyectos a los que la Xunta dedica tantos recursos y, a la Navidad, nada. Queremos contar la forma en la que somos. Y somos una gran potencia turística. Pero queremos ser más todavía. Por eso nosotros presentamos nuestro proyecto turístico en el lugar más importante de Fitur, en el pabellón de España, en el pabellón central», anotó el alcalde.

Deporte, cultura y naturaleza

El deporte ocupará un espacio destacado en el relato de Vigo. Caballero mencionó la importancia de O Marisquiño, «financiado en su totalidad por el Concello». Subrayó que es un reclamo turístico singular para jóvenes y familias, al que se suma el Celta y el nuevo estadio de Balaídos. Precisamente, reiteró que Vigo será «sede del Mundial del año 2030» pese a «la oposición de la Xunta y de Louzán». Y aseguró que las obras del recinto celeste ya están en marcha.

También citó el papel del deporte base, con la Vigo Cup como «muestra de cómo se puede hacer deporte en el ámbito de la gente joven». La oferta se completa con los conciertos de Castrelos, el programa cultural, la naturaleza o el proyecto VigoNature (en las instalaciones del antiguo zoo de A Madroa). Puso en valor, además, que Vigo es una ciudad «limpia, segura, cómoda y extraordinaria para vivir, para venir y para disfrutar».

Premio para la película «Romería»

El Concello también llevará este jueves a Madrid el proyecto de la Vigo Film Office con el lema «Navidad de Vigo: un plató a cielo abierto», que, para el regidor, «forma parte complementaria» del proyecto turístico. Estarán en la presentación Amaia Mauleón, directora de la Vigo Film Office, y Santiago Romero, director de Verve Creative Group y responsable de los anuncios de la Lotería de Navidad y de Mutua Madrileña.