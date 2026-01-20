Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana

Tras un relativo periodo de calma, de influencia anticiclónica, la configuración atmosférica va a cambiar para dar paso a una borrasca procedente de Irlanda. Aterrizará mañana en la ciudad y será sucedida por otras nuevas, todas ellas muy activas.

Aunque hoy la jornada tendrá varios episodios de precipitaciones intermitentes, mañana hay aviso amarillo por acumulaciones de lluvia de al menos 40 litros por metro cuadrado en un plazo de 12 horas. En la costa se esperan olas de hasta 6 metros y desde Meteogalicia no descartan activar la alerta roja si la situación continúa complicándose. Por ahora es naranja.

Alberto Romero, meteorólogo, señala que la previsión no tiene pinta de variar. «Habrá momentos de chubascos intermitentes, pero la probabilidad de nuevos frentes es alta», señala. Por otra parte, las temperaturas irán bajando según se acerque el fin de semana. Para mañana, oscilarán entre los 10 y los 14 grados.

Además, el viento va a soplar con fuerza. En la costa pontevedresa se alcanzaron rachas de hasta 70 kilómetros por hora, en Bueu, y de 50 en el puerto de Vigo. Las Cíes protegen a los concellos de la ría, pero su estación meteorológica marcó valores de más de 60 kilómetros por hora. Por otra parte, en Viveiro, donde suelen darse las rachas máximas, el viento corrió esta mañana a 104 kilómetros por hora.

La suma de todos estos factores hizo que la Xunta cancelase para mañana el transporte de ría. También se suspenderá toda la actividad deportiva en el mar y desde la administración piden a la ciudadanía que se mantenga alejada de la línea de costa.

El enero más frío

Según los datos de Meteogalicia, este mes está siendo el más frío de los últimos cinco años. La temperatura mínima media es de 5,7 grados y el valor absoluto más bajo fue de 1,5, la noche de Reyes. Hay que ir hasta los registros de 2021 para encontrar una marca más baja. La estación del Campus registró ese año una cifra negativa, -0,6 grados el día 8 de enero. De un año a otro, la media (que variará cuando acabe) es dos grados menor que en 2025.

Esto no es indicativo de nada de cara a la primavera y el verano, pues si bien el pasado noviembre fue el más lluvioso del siglo, el verano también fue de los más cálidos en la comunidad desde que hay registros, con una temperatura media de 10,05 grados, más alta incluso que en 2022.

Este descenso de las temperaturas se produjo por la entrada de aire polar y la ausencia de precipitaciones durante las últimas semanas del año pasado y las primeras de este. Al no haber nubosidad, el suelo perdió el calor durante la noche (no queda retenido) y las temperaturas fueron más bajas.

Dispositivo de frío

Para aquellas personas en situación de calle, el Concello provee plaza en los hostales de la ciudad. El dispositivo se activa siempre que las temperaturas puedan estar por debajo de los 9 grados.