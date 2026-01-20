El BNG solicita adelantar las solicitudes de las becas de material escolar y comedor

El BNG demanda «adiantar a convocatoria das bolsas de comedor e material escolar do Concello de Vigo». Pidió en la Comisión Informativa de Educación «que o goberno local abra o trámite de forma simultánea ao proceso de matriculación, o 1 de marzo, para garantir que todas as axudas estean resoltas antes do inicio do vindeiro curso escolar».

«Falamos de máis de 4.000 familias que non poden ser castigadas coa incerteza dunha burocracia lenta», advirtió el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, en relación a las «demoras rexistradas este curso e os pasados anos».