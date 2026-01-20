El BNG solicita adelantar las solicitudes de las becas de material escolar y comedor
El BNG demanda «adiantar a convocatoria das bolsas de comedor e material escolar do Concello de Vigo». Pidió en la Comisión Informativa de Educación «que o goberno local abra o trámite de forma simultánea ao proceso de matriculación, o 1 de marzo, para garantir que todas as axudas estean resoltas antes do inicio do vindeiro curso escolar».
«Falamos de máis de 4.000 familias que non poden ser castigadas coa incerteza dunha burocracia lenta», advirtió el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, en relación a las «demoras rexistradas este curso e os pasados anos».
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Davila 15/01/2026