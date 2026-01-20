O BNG pide unha moratoria de 10 anos para novas grandes áreas comerciais
Alude á «desertización» do comercio de proximidade
R.V.
O Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclamou este martes a declaración de Vigo como «zona saturada» de grandes áreas comerciais, así como a aprobación dunha moratoria que impida a apertura de novos macrocentros durante os vindeiros 10 anos. O portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, advertiu da «desertización» que está a padecer o comercio de proximidade mentres continúan a proliferar grandes superficies na cidade, con proxectos como os de Cruceiro, Recaré ou o parque comercial e de lecer previsto no PTL de Valadares.
A fronte nacionalista alertou de que estas novas aperturas suporían un incremento do 150 % da superficie destinada a grandes centros comerciais en Vigo, nun contexto no que o pequeno e mediano comercio perdeu un de cada catro establecementos na última década. Ademais, subliñou que en moitos dos macrocentros xa existentes medra o número de locais baleiros.
Entre as medidas propostas, ademais da moratoria ás grandes superficies, o BNG reclamou a posta en marcha dun Plan Local de Dinamización Comercial para apoiar o comercio de proximidade en Vigo.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG