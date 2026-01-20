Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzConvenio MetalAcuerdo MedicinaConcejal Inhabilitado BaionaMuere Mabel MontesAuroras Boreales GaliciaSegunda vuelta Celta
instagramlinkedin

O BNG pide unha moratoria de 10 anos para novas grandes áreas comerciais

Alude á «desertización» do comercio de proximidade

Vista aérea del Vialia

Vista aérea del Vialia / FdV

R.V.

Vigo

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclamou este martes a declaración de Vigo como «zona saturada» de grandes áreas comerciais, así como a aprobación dunha moratoria que impida a apertura de novos macrocentros durante os vindeiros 10 anos. O portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, advertiu da «desertización» que está a padecer o comercio de proximidade mentres continúan a proliferar grandes superficies na cidade, con proxectos como os de Cruceiro, Recaré ou o parque comercial e de lecer previsto no PTL de Valadares.

A fronte nacionalista alertou de que estas novas aperturas suporían un incremento do 150 % da superficie destinada a grandes centros comerciais en Vigo, nun contexto no que o pequeno e mediano comercio perdeu un de cada catro establecementos na última década. Ademais, subliñou que en moitos dos macrocentros xa existentes medra o número de locais baleiros.

Entre as medidas propostas, ademais da moratoria ás grandes superficies, o BNG reclamou a posta en marcha dun Plan Local de Dinamización Comercial para apoiar o comercio de proximidade en Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  2. Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
  3. Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
  4. Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
  5. Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
  6. Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
  7. Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
  8. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG

Dos grúas de 100 y 52 toneladas inician en el Puerto de Vigo la recolocación de contenedores del María Francisca

Dos grúas de 100 y 52 toneladas inician en el Puerto de Vigo la recolocación de contenedores del María Francisca

Caballero se reunirá con cinco compañías aéreas en Fitur

Caballero se reunirá con cinco compañías aéreas en Fitur

Vigo logra otro récord en turismo internacional y es el destino más visitado de Galicia

Vigo logra otro récord en turismo internacional y es el destino más visitado de Galicia

El Concello ofrece la piscina de As Travesas a los usuarios del Náutico

El Concello ofrece la piscina de As Travesas a los usuarios del Náutico

Más de 480 suelos edificables en Vigo buscan comprador

Más de 480 suelos edificables en Vigo buscan comprador

O BNG pide unha moratoria de 10 anos para novas grandes áreas comerciais

O BNG pide unha moratoria de 10 anos para novas grandes áreas comerciais

Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana después del inicio de enero más frío en cinco años

Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana después del inicio de enero más frío en cinco años

El Vigo Dance Festival ya tiene fechas en 2026: «Será extraordinario»

El Vigo Dance Festival ya tiene fechas en 2026: «Será extraordinario»
Tracking Pixel Contents