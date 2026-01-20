El Banco de Alimentos repartió 1.300 toneladas de comida a 22.000 beneficiarios en la provincia

La Fundación Provincial Banco de Alimentos entregó un total de 1.330.600 kilos de comida en 2025, una cifra similar a la registrada en 2024 cuando fuero 1.358.596 kilos. Durante el ejercicio pasado, el número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en la provincia de Pontevedra se incrementó en más de un 6% situándose, en la actualidad, en más de 23.000 beneficiarios.

Ese aumento de personas desfavorecidas, pasando de los 20.000 a los 22.000 desde finales de 2025, se debe a la incorporación de dos nuevas entidades benéficas en nuestra Fundación: Vida Digna Vigo y la Asociación Rías Baixas de Sanxenxo. Con la llegada de ambas ONG, ya son 155 el total de colectivos sociales con los que trabajamos en la provincia pontevedresa.

«Afrontamos este 2026 con retos por delante de lo más ambiciosos y todos ellos pasan por cubrir de manera óptima las necesidades básicas de este nuevo censo de 22.000 personas vulnerables a las que ya está atendiendo el Banco de Alimentos de Vigo», señala el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, José Ramón Santamaría.

Pablo Hernández Gamarra

Retos de 2026 Uno de esos objetivos principales que nos marcamos desde la Fundación en este 2026 es el de gestionar un mayor número de mermas, es decir, aquellos productos en perfecto estado de consumo, pero que, por distintas circunstancias, las empresas ya no pueden comercializar y su destrucción ahora está completamente penalizada. Se trata de cumplir con la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (Ley 1/2025) que ha entrado en vigor el 1 de enero. «Desde aquí hacemos un llamamiento a todos esos donantes a los que llevan años colaborando con nosotros, así como, a otros nuevos», comenta Santamaría.

Incrementar la red y las donaciones

Otro objetivo este 2026 pasa por ampliar la red de entidades benéficas con las que trabajamos en la provincia de Pontevedra y, así, «poder ayudar a más personas sin recursos que sabemos que existen pero que, a día de hoy, aún no reciben la ayuda del Banco de Alimentos y podrían hacerlo» comenta el presidente, quien agrega la necesidad, también, de incrementar el volumen de donaciones.

En cuanto a 2025, nuestra Fundación cumplió su 30 aniversario y, con motivo de esta importante efeméride, se llevaron a cabo dos conciertos benéficos: el primero, el del guitarrista internacional David Russell que fue un éxito rotundo de asistencia de público en Vigo y, el segundo, el que ofrecieron conjuntamente la Coral Polifónica de Pontevedra y la Unidad de Música de la Escuela Naval Militar de Marín.

También se organizó la I Gala del Voluntariado con la que se rindió un gran homenaje social a los voluntarios y voluntarias que conforman la marea azul, el verdadero capital humano de nuestra entidad.