El 80% de los viajes en Vigo a la universidad, Cunqueiro y el aeropuerto de Peinador son en coche

Hay puntos de la ciudad capaces de concentrar en unas horas tantos visitantes como otras calles en toda una semana. Sin embargo, el transporte urbano de Vigo no es capaz de servir de forma adecuada a algunos de los principales polos de viajeros de la ciudad. Más del 80% de los vecinos que se desplazan al aeropuerto de Peinador, al campus universitario y al Hospital Álvaro Cunqueiro lo hacen a través de su coche particular, mientras que apenas el 5% usa el autobús. El dato es una de las conclusiones del estudio técnico encargado por el Concello en noviembre de 2023 e incluidos en los pliegos de la futura concesión.

El informe tuvo un coste de 320.000 euros y permite analizar cómo llegan y se van los viajeros de cuatro nodos de la ciudad. El resultado es un triunfo arrollador del vehículo privado, poniéndole además varios deberes los usuarios a los responsables de la movilidad municipal. El 28,12% de los encuestados apunta a la necesidad de mejorar las frecuencias de paso de los autobuses como principal cambio para ayudar a utilizar este medio de transporte. Le siguen la reducción de la impuntualidad (16,39%) o la mejora en la flota con autobuses más cómodos y accesibles (10,1%) que los actuales. En el extremo opuesto el 10,2% dice que «nunca o casi nunca» emplearía el autobús, mientras que la reforma del actual mapa de líneas con paradas más cercanas (7,37%) o la modificación de rutas (3%) son cuestiones menores a implementar.

Empresarios visitan Vitrasa por el nuevo contrato del autobús urbano / Marta G. Brea

En esta hegemonía del vehículo privado destaca la comunidad universitaria. Los desplazamientos al campus de Lagoas-Marcosende se concentran en coche (88%) y motocicleta (5%) a pesar de que tres de cada cuatro viajeros son por motivos académicos. Le sigue el aeropuerto de Peinador con un 83% en coche y un 9% en taxi o VTC, quedando el autobús a la par (4%) que las motos (3%). En el caso de la terminal olívica la causa del desplazamiento es más variada, ya que el 36% acude a llevar o recoger un acompañante, lo que justificaría ese uso del coche. Sin embargo, ni el 28,7% que acude por trabajo ni el 7% que regresa a casa parece escoger el autobús. En un idéntico porcentaje se encuentra el Hospital Álvaro Cunqueiro, aunque en este caso las motos (7%) y bus (6%) ganan terreno.

Entre los motivos de quienes escogen el autobús urbano para hacerlo no destaca precisamente el servicio actual. El 39% apunta a causas económicas, mientras que un 31% restante «no tiene alternativa». El resto se reparte entre la comodidad (17%), la dificultad de aparcamiento o el tiempo (6% ambas). Esta cuestión destaca especialmente al campus de la Universidad, ya que el tiempo medio en bus (35 minutos) duplica al del coche o motocicleta.

Urzáiz, única excepción

En medio de un panorama donde el coche concentra casi nueve de cada diez desplazamientos emerge una excepción a modo de oasis en el centro de la ciudad. La estación intermodal de Urzáiz eleva la cuota del autobús urbano al 19% de los desplazamientos, siendo el principal dominador el recorrido a pie con un 56% de los mismos. Su privilegiada ubicación en el casco urbano hace que la suma del vehículo privado y taxi no llegue al 10%, quedando igualado con quienes optan por la bicicleta o patinetes eléctricos con un 8%.