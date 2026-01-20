Más de 480 suelos edificables en Vigo buscan comprador

A falta de nuevas promociones para aumentar la oferta de vivienda, todavía hay más de 480 suelos edificables en venta repartidos por la ciudad: una parte importante, para levantar unifamiliares. El abanico de precios es muy extenso: desde 22.600 euros por el más barato hasta 5 millones de euros por el más caro. Son propiedades que esperan su desarrollo en un escenario urbanístico marcado por el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), ya en vigor desde hace casi cinco meses: el documento trajo bajo el brazo mucha competencia a sus propietarios, ya que contempla terrenos para más de 50.000 pisos y casas.

En el portal inmobiliario Idealista, se muestran más de 480 suelos urbanos y urbanizables de un total de 620 disponibles en venta. Fotocasa reúne más de 550. Llaman la atención los de mayor tamaño: más de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Galicia (Teis) por 5 millones de euros. «Con un plan urbanístico aprobado, dentro de un API integrado en el nuevo Plan General de Vigo. Ideal para desarrollar proyectos comerciales y residenciales, con espacio para viviendas, hotel, gasolinera, chalés adosados y más. Ubicado en una zona de alta demanda, con fácil acceso y gran potencial de revalorización», reza el anuncio.

Idealista reúne unos 260 terrenos urbanos localizados en Vigo y más de 220 urbanizables. Muestra más de 70 no urbanizables. De los 620 en venta en el municipio olívico, menos de una treintena se incorporaron en el último mes, cifra que transparenta la dificultad para dar salida a este tipo de propiedades debido, en parte, a la complejidad urbanística y administrativa. Resulta curiosa la comparación con A Coruña, donde solo hay algo más de 150 terrenos anunciados en venta en portales inmobiliarios: poco más de 100 son urbanizables, según se informa en Idealista.

Agilizar trámites

Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), advierte de las dificultades que enfrentan los grandes desarrollos urbanísticos en Vigo, reservados para las grandes empresas. «Todavía nos estamos haciendo al PXOM y no es tan simple como que aparece y todo se soluciona. Está lleno de cargas, como es natural». Añade que los proyectos de mayor magnitud suelen ser excesivos para las promotoras locales, que se centran en «promociones medias, de 20 a 100 viviendas». Aprovecha para poner el acento en la necesidad de que se agilicen los trámites administrativos, ya sea con el silencio positivo o con la ayuda de las empresas de certificación de conformidad municipal (Eccom).

Subraya que la colaboración externa sería de gran ayuda para que las licencias se consigan en menos tiempo. Cita el trabajo de las empresas de certificación de conformidad municipal. «Ayudarían a lograr muchos antes el visto bueno para proyectos. El Concello es plenamente consciente de que es muy importante agilizar los procesos», indica antes de poner en valor, a su vez, la importancia del trabajo de estas firmas para lograr que los bancos financien las actuaciones. «Se comprometen a informar en un mes y tienen seguros de responsabilidad. Son más comunes en Madrid, el Levante y otros concellos de Galicia», subraya.

El aumento de la oferta es para algunos expertos una de las soluciones para controlar el alza de los precios de la vivienda en venta (el más alto desde enero de 2010) y alquiler (volvió a batir el récord, según los registros del portal inmobiliario Idealista, que agrupa la mayor parte de los anuncios).

En diciembre, el precio medio de las viviendas disponibles en alquiler en la ciudad llegó a 11,2 euros, una cifra que asusta: un 9% más que un año antes, alza imposible de compensar en la enorme mayoría de sueldos. El incremento con respecto a diciembre de 2023 es del 19,2%. Son cantidades que ayudan a entender por qué la dificultad de acceso a una vivienda es una de las grandes preocupaciones en la urbe olívica, así como en la gran mayoría de las localidades del resto de España.