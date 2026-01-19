¿Qué día tuvo más visitas el centro comercial Vialia en 2025? (no fue en Navidad)

El Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood, ha cerrado 2025 con un balance muy positivo, consolidando su crecimiento y su atractivo como espacio de compras, ocio, cultura y servicios para la ciudad. A lo largo del año, el centro comercial ha registrado más de 12,8 millones de visitas, lo que supone un incremento del 2% respecto al ejercicio anterior.

Este crecimiento ha venido acompañado de una clara apuesta por la dinamización comercial, con la incorporación de nuevas marcas que refuerzan la diversidad de la oferta. Durante 2025 han abierto sus puertas Puki, Beher, Rodilla, IKEA y Açaí Concept, ampliando tanto el mix de restauración como el de comercio especializado y servicios.

Juan Louro, director del centro comercial Vialia Estación de Vigo, destaca que «los resultados de 2025 confirman la buena acogida del modelo del centro comercial como un espacio que va más allá de las compras. «El crecimiento en afluencias y la respuesta del público a las nuevas aperturas y a los grandes eventos demuestran que se ha consolidado como un punto de encuentro para la ciudad», apunta.

En este sentido, Louro subraya que el objetivo es «seguir ofreciendo una experiencia completa, combinando una oferta comercial diversa, servicios de valor añadido y una programación cultural y de ocio pensada para todos los públicos, siempre en coordinación con el entorno urbano y el tejido local».

Asimismo, el director del centro pone en valor la estrategia de futuro: «Afrontamos los próximos años con una hoja de ruta clara, centrada en la mejora continua de la experiencia del visitante, la sostenibilidad y la innovación, para que Vialia Estación de Vigo siga siendo un espacio útil, atractivo y abierto a la ciudad».

En esta línea de mejora continua de la experiencia del cliente, Vialia Estación de Vigo ha sumado también nuevos servicios, como la llegada de Blendio and Go!, una propuesta de alquiler de vehículos que impulsa una movilidad moderna y flexible. La nueva oficina, ubicada en la Planta de Embarque, amplía las soluciones disponibles para visitantes y viajeros, reforzando el carácter intermodal del centro.

Más de 780.000 asistentes en los grandes eventos

El calendario de eventos ha sido otro de los grandes motores de afluencia durante el año. Entre los hitos más destacados, figura The Champions Burger, que se celebró del 28 de agosto al 7 de septiembre y que, por segundo año consecutivo, convirtió a Vialia Vigo en punto de encuentro de las mejores hamburgueserías del país. El evento reunió 25 foodtrucks y atrajo a más de 640.000 visitantes en diez días, con una valoración muy positiva por parte de la organización.

El cuarto aniversario de Vialia Estación de Vigo, celebrado los días 26 y 27 de septiembre, volvió a demostrar la capacidad del centro para generar experiencias diferenciales. El Vialia’s Festival congregó a más de 95.500 visitantes, con 1.100 participantes registrados en dos jornadas repletas de actividades, juegos y música.

La apuesta por la sostenibilidad y el talento joven tuvo su reflejo en los Green Walk Awards, celebrados el 25 de octubre. La pasarela, dedicada a la moda sostenible, reunió a 48.000 visitantes en una jornada que contó con Luján Argüelles como presentadora y Paloma Lago como madrina.

Campaña navideña

La campaña navideña, bajo el lema Donde brilla la Navidad, cerró el año con una intensa programación entre el 24 de noviembre y el 5 de enero. Actividades familiares, eventos especiales y la iniciativa Esta Navidad, tus tickets son diversión permitieron transformar las compras en experiencias de ocio, con más de 1.160 participantes y 4.800 tickets entregados para disfrutar de la noria, la pista de hielo y la sala inmersiva El Reino de Papá Noel.

La intensa actividad desarrollada a lo largo de 2025 se tradujo en más de 154 eventos organizados en Vialia Estación de Vigo, consolidando al centro como un espacio vivo y dinámico durante todo el año. Especial protagonismo tuvieron los talleres infantiles, con un total de 54 acciones que reunieron a más de 900 participantes, reforzando la apuesta por el ocio familiar y educativo. Estos datos se reflejaron también en la afluencia, con el mes de diciembre de 2025 convertido en el de mayor número de visitantes desde la apertura del centro (septiembre de 2021), y con el 30 de agosto como el día de máxima afluencia del año.

«Con estos resultados, Vialia Estación de Vigo refuerza su posicionamiento como un espacio vivo, dinámico y en constante evolución, capaz de combinar comercio, ocio, servicios y grandes eventos, y de seguir generando impacto positivo en la ciudad y su entorno», destacan desde el centro comercial.