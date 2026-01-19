Una viguesa logra la exoneración de una deuda de casi 20.000 euros tras un proceso de divorcio y un accidente

Una vecina de Vigo ha logrado la cancelación judicial de una deuda de casi 20.000 euros, tras un proceso de divorcio y una baja laboral debida a un accidente, según ha informado la firma de abogados Repara tu deuda, que llevó su caso.

Según han relatado, el estado de insolvencia de esta mujer se originó tras un divorcio, cuando tuvo que alquilar una vivienda y necesitó solicitar un préstamo para hacer frente al pago de la fianza y la renta del mes. Además, tuvo que solicitar otro préstamo para adquirir el ajuar de la vivienda y los enseres domésticos.

Posteriormente, volvió a endeudarse para la escolarización de su hija, compra de materiales, transportes, alimentación y suministros; y tuvo que buscar de nuevo financiación porque no podía hacer frente a todos los gastos.

Más adelante, tras haberse casado de nuevo, sufrió un accidente con lesiones graves en la columna, y estuvo de baja; a lo que se sumó la pérdida de empleo de su marido. De este modo, los únicos ingresos de los que disponía la unidad familiar eran los que ella percibía estando de baja y tuvo que solicitar créditos rápidos para tener liquidez.

La mujer logró que se le aplicara la ley de segunda oportunidad y se canceló su deuda, que ascendía a 19.811 euros, tal y como se recoge en la resolución del Juzgado de lo Mercantil 2 de Pontevedra, del pasado mes de noviembre, de manera que «puede empezar una nueva vida financiera desde cero», solicitar financiación si así lo desea y salir de los listados de morosidad, han apuntado desde Repara tu deuda.