¿Eres universitario y quieres emprender? Zona Franca y la UVigo promueven dos proyectos

El Consorcio de la Zona Franca y la Universidad de Vigo han reforzado su colaboración para impulsar el emprendimiento en el ámbito universitario. El delegado David Regades mantuvo una reunión con Natalia Caparrini, vicerrectora de Estudiantado y Empleabilidad, y Maruxa Álvarez directora del Área de Empleo y Emprendimiento de la UVigo, para sellar, en este comienzo de 2026, su compromiso con el desarrollo del espíritu emprendedor en el colectivo universitario. Un patrocinio, el de Zona Franca de Vigo, que pone el foco en el programa INCUVI y en el servicio SUCEDE, por el que la Universidad impulsa la creación de empresas del estudiantado. Regades subrayó la relevancia de estas iniciativas con un socio estratégico para el Consorcio como es la UVigo, para «trasladar todo ese talento y conocimiento, así como esos posibles proyectos empresariales a la sociedad, dinamizando la economía gallega».

Tras la reunión con Natalia Caparrini y Maruxa Álvarez, el delegado de la Zona Franca de Vigo reafirmó el carácter de socio fundamental que juega la Universidad de Vigo en muchos de los grandes proyectos más transformadores del Consorcio. «Siempre insistimos en su papel referente en la dinamización de la economía en Galicia y, en el caso del emprendimiento, su capacidad para detectar y valorar el potencial y la viabilidad real de las iniciativas del estudiantado poniéndolos en la pista de salida para acceder a herramientas e instrumentos necesarios», señaló Regades.

El patrocinio de la Zona Franca de Vigo abarca en 2026, como ya había ocurrido en ediciones anteriores, los programas INCUVI, en sus diferentes fases, y el servicio SUCEDE. El Consorcio apoya la preincubadora lNCUVI, que este año celebra su 13ª edición, con el alquiler del ESPACIO INCUVI para recibir la formación y mentorización durante un período de 7 meses. Estas acciones formativas van encaminadas a elaborar un modelo de negocio de las ideas presentadas.

Además, el programa comprende la iniciativa INCUVI-AVANZA, que llega a su décima edición, diseñada para facilitar la consolidación de los proyectos más viables que pasan por la preincubadora, con subvención de costes de la constitución de las empresas y un espacio de trabajo durante ocho meses. Por último, la fase de maduración y consolidación, bajo el nombre de INCUVI CONSOLIDA en su 6ª edición, beneficia a unos de los proyectos emprendedores con mentorización y aportación económica.

Las ideas innovadoras también son el fundamento del servicio SUCEDE, que persigue dar apoyo a otras iniciativas de negocio promovidas por el alumnado y que si bien no forman parte del programa INCUVI podrían llegar a presentarse a esta convocatoria de ayudas. El delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades, destaca la experiencia en el impulso del emprendimiento que el Consorcio puede aportar en estes programas añadiendo que «como en cada una de las colaboraciones con la Universidade de Vigo, todos ganamos, ya que programas como INCUVI y SUCEDE se convierten en foros de difusión de las actividades del Consorcio, dando a conocer en el entorno universitario nuestros servicios e infraestructuras disponibles para el alumnado emprendedor».