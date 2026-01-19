Uber ofrece trayectos en taxi a través de su aplicación pese a que ningún conductor de Vigo ha aceptado sumarse a su plataforma

La convivencia entre los Uber y los taxistas en Vigo está más tensa que nunca. El colectivo de conductores profesionales denuncia que los VTC continúan recogiendo pasajeros de sus paradas, como en la estación de autobuses o en el aeropuerto, pese a que no tienen el permiso del Ayuntamiento para realizar trayectos urbanos en la ciudad.

Pero en el sector ha sentado especialmente mal el hecho de que Uber, a través de su aplicación móvil, «engañe» a los usuarios al ofrecer recorridos en taxi pese a que ningún taxista de la ciudad ha aceptado trabajar a través de su plataforma. Es decir, Uber oferta un servicio concreto que no puede cumplir.

A la hora de elegir la opción de coger un taxi, la aplicación advierte ya de primeras que la espera será más elevada que si decides contratar un VTC. Y cuando seleccionas contratar un trayecto en taxi, en el último paso, cuando vas a pagar, salta siempre el siguiente mensaje: «Actualmente, debido a la alta demanda, podría haber dificultades para encontrar un taxi disponible a través de la aplicación». Y es ahí cuando deriva directamente a la opción de realizar el servicio con un conductor de Uber.

Los taxistas de Vigo son conscientes de esta actuación por parte de la multinacional de VTC. El presidente de la central Élite Taxi, Daniel Matías, explica que «el sector está muy unido contra Uber». «A ningún taxista de Vigo se le ocurre empezar a trabajar a través de su plataforma, porque Uber se lleva una comisión del 25% por trayecto, y eso es imposible de asumir», explica.

Y es que ese rechazo a trabajar a través de dicha aplicación no es solo económico. La postura firme del sector del taxi en contra de los VTC se debe, principalmente, a que estos vehículos están circulando de forma irregular por la ciudad al no tener el pertinente permiso municipal.

«Están trabajando ilegalmente. Tenemos la esperanza de que la Policía y el Concello actúen con más contundencia y los eche de Vigo. Además de ilegales, ofrecen en algunos trayectos unas tarifas un 70% más bajas que las nuestras. Eso se llama competencia desleal», clama un taxista.

Cuando desembarcó en Vigo, a finales de junio del año pasado, Uber ofreció a los taxistas integrarse en su plataforma, es decir, en la aplicación de Uber, al igual que han realizado ya en otras ciudades como Alicante o Barcelona. La empresa de VTC defiende que de esta forma los taxistas pueden generar «el doble de ingresos» que si operan solo por su cuenta. Así, a través de la aplicación de Uber la multinacional ofrecería un servicio integrado: los clientes pueden escoger si tomar un taxi tradicional o pedir un VTC.

Esta fórmula ya funciona en más de diez ciudades españolas y el objetivo de Uber era que se sumase también Vigo. Pese a que no lo ha hecho, en la aplicación mantiene las dos opciones: contratar un VTC o un taxi. Pero esta segunda alternativa es ficticia, y no parece que los taxistas vayan a acabar cediendo.