¿Qué tipo de viviendas quiere el Concello para facilitar los alquileres en Vigo?
El gobierno local busca reforzar el parque público municipal con pisos de al menos 40 metros cuadrados y con gastos de comunidad de un máximo de 100 euros
Un 20% del parque de viviendas de la ciudad están desocupadas o tienen un uso esporádico
El precio tope por piso, incluida la reforma si es necesario, es de 180.000 euros
Los propietarios de viviendas vacías o sin uso en Vigo que quieran una nueva vida para ellas pueden hasta el 31 de octubre ponerse en contacto con el Concello para trasladarle una oferta de adquisición de esos inmuebles dentro del plan aprobado por el gobierno municipal para reforzar el parque público de viviendas con alquileres asequibles, que cuenta con un presupuesto inicial de 2,5 millones y que pretende movilizar un puñado de las más de 30.000 viviendas contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como vacías o con un uso esporádico, un 20% del total de la ciudad.
Las condiciones bajo las que se regirá el procedimiento acaban de ser publicadas por la Gerencia de Urbanismo, estableciendo diferentes requisitos que deben reunir los pisos susceptibles de ser adquiridos por la administración local, destacando por ejemplo que la superficie útil mínima de la que deben disponer no podrá ser inferior a 40 metros cuadrados, contando al menos con un baño completo que incluya lavabo, inodoro y bañera o ducha de al menos cuatro metros cuadrados. Se permite también incluir en el lote trasteros, locales o plazas de garaje.
Asimismo, en el momento que se formalice la compraventa, deberán estar a nombre del interesado al menos con tres meses de antelación, sin arrendatarios, ocupantes o precaristas y libres de cargas y gravámenes que permitan su inscripción inmediata en el Registro de la Propiedad, por lo que deberán estar al corriente de pago en posibles derramas o gastos de comunidad. Sobre este último aspecto, el pliego refleja que no podrán superar los 100 euros mensuales, salvo que estén incluidos los gastos de calefacción. Será exigible, también, contar con el Informe de Evaluación de la Edificación (IAE) favorable en caso de que sea obligatorio por su antigüedad.
Por otro lado, aunque el Concello ha establecido que, con carácter general, las viviendas deben estar en un buen estado de conservación, el programa contempla también la posibilidad de ejecutar reformas en los inmuebles para garantizar su puesta en el mercado con condiciones dignas. En ese caso, las actuaciones necesarias para conseguirlo deberán tener un coste de como mucho el 40% del valor de tasación de la vivienda. La cantidad máxima que Urbanismo desembolsará por piso será de 180.000 euros, incluyéndose en la cifra la transmisión de la propiedad y las posibles obras. La tasación será realizada por técnicos municipales o personal contratado por el Concello.
Más de 30.000 viviendas, en el punto de mira
La tarea de «enfriar» el mercado inmobiliario en un contexto de precios disparados no resulta sencilla y, por ello, las administraciones se han puesto manos a la obra para revertir la tendencia, por lo que los pisos vacíos están en el punto de mira además de la promoción de nuevas edificaciones, como las de la Xunta en Navia o el Concello en Esturáns o Santa Cristina.
Según los últimos datos del censo del INE, de las 144.000 viviendas contabilizadas en Vigo, cerca de 21.700 están cerradas a cal y canto, mientras que unas 10.000 tienen un uso anecdótico al no llegar a 750 kilowatios/hora a lo largo del año, por lo que la suma de ambos apartados supera el 20% del total del parque de viviendas de Vigo. Los cálculos realizados por el organismo estatal se han realizado atendiendo a los datos de consumo eléctrico registrados en los inmuebles.
Los estudios realizados por el Concello para abordar el problema de la vivienda reflejan que Teis, Calvario y Lavadores concentran la mayor parte de viviendas vacías, aunque el fenómeno es común a todo el término municipal con mayor o menos intensidad.
