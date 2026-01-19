El riesgo de derribo de un edificio obliga a cortar una calle de Teis y complica el tráfico

Problemas en la fluidez del tráfico en el barrio de Teis después de que la Policía Local de Vigo se viese obligada a cortar un tramo de la rúa Santa Tegra, que conecta la rúa Enrique lorenzo con la avenida de Guixar, por el riesgo de desplome del edificio situado en el número 49, que está en estado de ruina y cuya situación se ha visto agravada.

Según apuntan fuentes policiales, la inestabilidad generada en el inmueble se puede haber visto incrementada por un socavón en la calle y los trabajos de asfaltado que se realizaron durante la mañana de este lunes. Esto obligó a acudir a los Bomberos, que tuvieron que apuntalar el edificio para minimizar riesgos.

La situación está provocando importantes quebraderos para los vecinos de la zona, acostumbrados a usar esta calle para salir del barrio hacia la zona de Guixar y Julián Estévez, por lo que los atascos fueron una constante, explican afectados por el corte.

Es probable, además, que el problema perdure todavía unos días, ya que según indicaron fuentes policiales que acudieron a la zona, deben acudir técnicos del Concello para realizar un informe de valoración de los daños y plantear las medidas necesarias a adoptar para poder recuperar la normalidad.